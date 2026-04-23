Eleições 2026

Pré-candidato intensifica articulações e recebe novos apoios partidários

Publicado em 23 de abril de 2026

Por Em Tempo*

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Manaus (AM) – O pré-candidato ao Governo do Amazonas, David Almeida, intensificou as articulações políticas e ampliou sua base de apoio nos últimos dias. Além disso, ele avançou na construção de alianças com novos partidos e reforçou a formação de nominatas proporcionais.

Reunião com federação marca avanço nas articulações

Nesta quarta-feira (22/04), David recebeu lideranças da federação formada por PRD e Solidariedade em seu escritório, na zona Centro-Sul de Manaus.

Durante o encontro, participaram o presidente estadual do PRD, Walfran Torres, e outras lideranças políticas que devem integrar a nominata para deputado federal.

Além disso, a estrutura da federação no estado conta com o vereador Sérgio Bare, que preside o diretório municipal.

Pré-candidato fortalece diálogo com outros partidos

Nos dias anteriores, David também se reuniu com pré-candidatos a deputado estadual de partidos como Avante, Agir e Partido Democrático Trabalhista.

Com isso, ele amplia a organização das chapas e fortalece a presença política em diferentes regiões do Amazonas.

Estratégia aposta em diversidade e capilaridade

As nominatas apresentadas reúnem perfis variados. Por um lado, incluem nomes com experiência política. Por outro, incorporam novas lideranças em construção eleitoral.

Dessa forma, o projeto busca ampliar a representatividade e alcançar mais municípios.

Discurso reforça construção coletiva

Segundo David Almeida, o momento exige diálogo e planejamento.

“Estamos estruturando um projeto com base na escuta e na capacidade de execução”, afirmou.

Além disso, o prefeito de Manaus, Renato Junior, destacou que o grupo constrói propostas a partir das demandas da população.

Interior ganha atenção nas articulações

Paralelamente, a equipe intensificou encontros com lideranças do interior.

Assim, o pré-candidato busca alinhar propostas às realidades locais e fortalecer a estratégia de interiorização.

Movimento indica base política em expansão

Com essas ações, David Almeida consolida uma base política em crescimento no Amazonas.

Ao mesmo tempo, as articulações seguem dentro do ambiente pré-eleitoral, respeitando os parâmetros legais vigentes.

Sindicalista Maguila apoia pré-candidatura de David Almeida