Palmeiras

Clube roda jovens entre sub-20 e profissional para valorizar atletas

Publicado em 23 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

O Sociedade Esportiva Palmeiras intensifica o uso da base para alcançar a meta de R$ 400 milhões em vendas na temporada. Para isso, o clube aposta na rodagem dos jovens entre o elenco profissional e o time sub-20.

Clube prioriza desenvolvimento e valorização de atletas

A comissão técnica liderada por Abel Ferreira utiliza uma estratégia clara: dar minutos aos jovens e aumentar o valor de mercado.

Assim, alguns jogadores retornam ao sub-20 para ganhar ritmo e experiência. Ao mesmo tempo, o clube observa o desempenho para decidir futuras oportunidades no time principal.

Estratégia já revelou grandes vendas

O modelo não é novo. Pelo contrário, o Palmeiras já colheu resultados expressivos com essa fórmula.

Jogadores como Gabriel Jesus, Endrick e Estêvão conquistaram títulos antes de se transferirem para o futebol europeu.

Portanto, o clube mantém o foco no ganho esportivo antes de concretizar negociações.

Jovens ganham rodagem no sub-20

Entre os atletas que desceram recentemente estão Erick Belé e Riquelme Fillipi. Ambos atuaram como titulares no Brasileirão Sub-20.

Além disso, Benedetti também alterna entre as categorias e já assumiu a braçadeira de capitão na Libertadores sub-20.

Como resultado, esses jogadores ganham experiência e chamam atenção do mercado internacional.

Mercado europeu monitora promessas do clube

Os jovens já despertam interesse de clubes europeus. Caso não encontrem espaço no elenco principal, o Palmeiras avalia propostas vantajosas.

Assim, o clube equilibra desenvolvimento esportivo e retorno financeiro.

Novas promessas seguem no elenco principal

Enquanto alguns descem, outros permanecem no profissional. Entre eles estão Luighi, Arthur e Allan.

O meia-atacante Allan, inclusive, já recebeu proposta de 40 milhões de euros do Napoli, recusada pelo clube.

Palmeiras busca lucro sem abrir mão de títulos

Primeiro, o Palmeiras prioriza conquistas dentro de campo. Depois, transforma o desempenho em lucro com vendas.

Dessa forma, o clube mantém um modelo sustentável e competitivo, que combina formação de talentos e resultados financeiros.

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