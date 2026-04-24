A CUFA Amazonas recebe, neste sábado (25), a 4ª edição da Caravana do Bem – Ação Médica e Social. A iniciativa oferece atendimentos gratuitos à população em situação de vulnerabilidade em Manaus.
A ação ocorrerá das 7h às 13h30. O atendimento será na sede da instituição, na Avenida Japurá, nº 2224, no Centro. Além disso, a distribuição de senhas será realizada até às 11h.
Iniciativa amplia acesso a serviços essenciais
O principal objetivo da mobilização é ampliar o acesso a serviços de saúde, assistência social e cidadania. Para isso, a ação reúne profissionais voluntários de diversas áreas.
Dessa forma, o evento promove um esforço coletivo de cuidado e acolhimento à população.
Serviços ofertados
Entre os atendimentos disponíveis, estão:
- Atendimento médico (clínico geral, pediatria, nutrologia e cirurgia geral)
- Atendimento psicológico
- Atendimento odontológico (20 fichas disponíveis)
- Assistência e orientação jurídica
- Práticas integrativas
- Apoio social e cadastro
- Serviços de enfermagem
- Farmácia
- Corte de cabelo (10 fichas disponíveis)
Mobilização reúne voluntários
Ao todo, a ação contará com médicos, psicólogos, dentistas e profissionais da área jurídica. Também participam equipes de enfermagem, voluntários e apoiadores.
Assim, a iniciativa fortalece o atendimento às comunidades locais e amplia o acesso a serviços básicos.
Parceria fortalece atuação social
“Essa parceria reforça o nosso compromisso de manter a CUFA como um espaço aberto à sociedade, voltado à prestação de serviços e ao cuidado com quem mais precisa. Nosso objetivo é exatamente esse: aproximar oportunidades das comunidades e transformar realidades por meio de ações concretas,” destaca Fabiana Carioca, vice-presidente da CUFA Amazonas.
Atendimento será por ordem de chegada
A mobilização é aberta ao público. No entanto, a recomendação é chegar cedo para garantir atendimento.
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