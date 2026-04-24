O senador Eduardo Braga participou do Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas 2026, encontro que reuniu parlamentares de diferentes esferas para debater o fortalecimento do poder legislativo e a integração entre Assembleia Legislativa e câmaras municipais.
A programação foi conduzida pelo deputado Adjuto Afonso. Além disso, contou com a presença do governador interino Roberto Cidade e outras autoridades.
O público foi formado, principalmente, por vereadores e representantes de câmaras municipais do interior. Dessa forma, o encontro reforçou o caráter municipalista.
Vereadores têm papel estratégico
Durante o discurso, Eduardo Braga destacou a importância da articulação entre as casas legislativas. Além disso, defendeu a valorização da base política nos municípios.
“Os vereadores não vieram aqui apenas para aprender, vieram ensinar. São eles que conhecem a realidade do povo do interior e levam essas demandas para o centro das decisões”, afirmou.
Vereadores como base do sistema legislativo
O senador ressaltou que as câmaras municipais funcionam como porta de entrada das demandas da população. Segundo ele, é nesse espaço que os problemas surgem com mais rapidez.
“O povo pode ter dificuldade de chegar a outras autoridades, mas não tem dificuldade de chegar à porta de um vereador. É ali que está a verdadeira caixa de ressonância dos reclamos da sociedade”, disse.
Além disso, Braga defendeu que a atuação dos vereadores deve ser vista como investimento social.
“Ser vereador não é custo. É investimento. É por meio deles que conseguimos identificar onde estão as necessidades reais da população”, completou.
Defesa do municipalismo no Amazonas
Ao abordar temas prioritários, o senador reafirmou a defesa do municipalismo. Segundo ele, essa estratégia é essencial para o desenvolvimento do estado.
Ele também citou desafios que exigem atuação conjunta. Entre eles, estão a ampliação da infraestrutura urbana e o fortalecimento da atividade econômica. Além disso, destacou a necessidade de melhorar as condições de vida no interior.
Durante o discurso, Braga mencionou o avanço de obras estratégicas, como a BR-319. Ele citou o teste de carga da ponte sobre o rio Autaz Mirim, já aprovado.
Além disso, alertou para problemas como a destinação de resíduos sólidos no interior. Segundo ele, a questão impacta diretamente o desenvolvimento regional e a aviação.
Compromisso com câmaras municipais
Ao encerrar a participação, Eduardo Braga reforçou o compromisso com o fortalecimento das câmaras municipais.
“Vocês sempre terão no senador Eduardo Braga um defensor. O municipalismo começa na câmara municipal, e é dali que nasce a força para transformar o Amazonas”, concluiu.
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