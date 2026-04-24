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Senador reforça importância das câmaras no desenvolvimento do Amazonas

O senador Eduardo Braga participou do Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas 2026, encontro que reuniu parlamentares de diferentes esferas para debater o fortalecimento do poder legislativo e a integração entre Assembleia Legislativa e câmaras municipais.

A programação foi conduzida pelo deputado Adjuto Afonso. Além disso, contou com a presença do governador interino Roberto Cidade e outras autoridades.

O público foi formado, principalmente, por vereadores e representantes de câmaras municipais do interior. Dessa forma, o encontro reforçou o caráter municipalista.

Vereadores têm papel estratégico

Durante o discurso, Eduardo Braga destacou a importância da articulação entre as casas legislativas. Além disso, defendeu a valorização da base política nos municípios.

“Os vereadores não vieram aqui apenas para aprender, vieram ensinar. São eles que conhecem a realidade do povo do interior e levam essas demandas para o centro das decisões”, afirmou.

Vereadores como base do sistema legislativo

O senador ressaltou que as câmaras municipais funcionam como porta de entrada das demandas da população. Segundo ele, é nesse espaço que os problemas surgem com mais rapidez.

“O povo pode ter dificuldade de chegar a outras autoridades, mas não tem dificuldade de chegar à porta de um vereador. É ali que está a verdadeira caixa de ressonância dos reclamos da sociedade”, disse.

Além disso, Braga defendeu que a atuação dos vereadores deve ser vista como investimento social.

“Ser vereador não é custo. É investimento. É por meio deles que conseguimos identificar onde estão as necessidades reais da população”, completou.

Defesa do municipalismo no Amazonas

Ao abordar temas prioritários, o senador reafirmou a defesa do municipalismo. Segundo ele, essa estratégia é essencial para o desenvolvimento do estado.

Ele também citou desafios que exigem atuação conjunta. Entre eles, estão a ampliação da infraestrutura urbana e o fortalecimento da atividade econômica. Além disso, destacou a necessidade de melhorar as condições de vida no interior.

Durante o discurso, Braga mencionou o avanço de obras estratégicas, como a BR-319. Ele citou o teste de carga da ponte sobre o rio Autaz Mirim, já aprovado.

Além disso, alertou para problemas como a destinação de resíduos sólidos no interior. Segundo ele, a questão impacta diretamente o desenvolvimento regional e a aviação.

Compromisso com câmaras municipais

Ao encerrar a participação, Eduardo Braga reforçou o compromisso com o fortalecimento das câmaras municipais.

“Vocês sempre terão no senador Eduardo Braga um defensor. O municipalismo começa na câmara municipal, e é dali que nasce a força para transformar o Amazonas”, concluiu.

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