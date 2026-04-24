ALEAM

Governador interino ressalta capacitação e fortalecimento das câmaras

O governador interino do Amazonas, Roberto Cidade, destacou o papel do Fórum Estadual das Casas Legislativas (Feclam). Segundo ele, o evento fortalece as Câmaras Municipais do interior. A declaração foi feita na abertura da 6ª edição do encontro, na noite desta quinta-feira (23/04).

Evento reforça capacitação de vereadores

Voltado à qualificação parlamentar, o Feclam se consolidou como um dos principais espaços de formação no estado. Além disso, promove a troca de experiências entre representantes do Legislativo municipal.

“Hoje é o início de mais uma Feclam e tenho certeza de que os vereadores vão aprender muito. Vão sair daqui mais preparados para os desafios de legislar por todo o estado do Amazonas”, disse o governador interino.

Fórum integra calendário da Aleam

O fórum foi criado em 2021, quando Roberto Cidade presidia a Assembleia Legislativa do Amazonas. Desde então, o evento passou a integrar o calendário oficial da Casa.

“No momento em que tivemos essa ideia, junto com a Mesa Diretora e os demais deputados e deputadas, algumas pessoas pensaram: será que isso vai dar certo? Eu disse: vai dar. E o resultado disso é a evolução a cada ano. Eu quero aqui ressaltar que ninguém faz nada sozinho. Isso só foi possível porque tivemos aqui o total apoio do Executivo estadual, do ex-governador Wilson Lima. Nós tivemos o apoio do Poder Judiciário, tivemos o apoio, principalmente, dos vereadores e vereadoras que acreditaram nesse projeto”, declarou Roberto Cidade.

Participação envolve diversos setores

Fotos: Divulgação/ Secom

Além de vereadores e assessores, o Feclam reúne servidores públicos e secretários municipais. Dessa forma, amplia o alcance das discussões e fortalece a gestão pública no interior.

A abertura contou com a presença do presidente em exercício da Aleam, Adjuto Afonso (UB). Também participaram autoridades como o deputado federal Fausto Jr., os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, além de deputados estaduais.

Programação segue até sexta-feira

Com o tema “Inteligência Artificial e os Desafios na Administração Pública e nos Processos Eleitorais”, o evento encerra nesta sexta-feira (24/04). A programação inclui oficinas, palestras especializadas e a entrega de Leis Orgânicas e Regimentos Internos.

As atividades começam às 9h. Em seguida, ocorrem palestras e momentos institucionais. O encerramento está previsto para 17h30, com entrega de certificados e confraternização.

Prêmio reconhece projetos inovadores

Um dos destaques desta edição é o Prêmio Câmara Cidadã 2026. A premiação reconhece projetos inovadores com impacto social desenvolvidos por parlamentos municipais.

Fotos: Divulgação/ Secom

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