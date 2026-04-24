acidente

Acidente na zona oeste foi registrado por câmeras de vigilância

Um acidente impressionante foi registrado por câmeras de vigilância em Manaus. O caso ocorreu na avenida Praia da Ponta Negra, no bairro Tarumã, zona oeste da cidade.

As imagens mostram um motociclista sendo lançado por cima de um carro após uma manobra imprudente. Ainda assim, apesar da força do impacto, ele conseguiu cair de pé.

Manobra irregular causou o acidente

No vídeo, o motorista de um carro trafega por um dos lados da via. Em seguida, ele tenta fazer um retorno no meio da pista para acessar o sentido contrário.

No entanto, o motociclista já seguia pela via invadida. Por isso, ele não teve tempo para frear ou desviar.

Motociclista dá cambalhota no ar

Com a colisão, o motociclista foi arremessado sobre o teto do veículo. Durante o impacto, ele realizou uma cambalhota completa no ar.

Logo depois, surpreendentemente, aterrissou em pé. Além disso, as imagens mostram que ele pilotava sem capacete e sem camisa.

Acidente não deixou feridos

Apesar da cena impressionante, ninguém ficou ferido. Os envolvidos registraram apenas danos materiais.

VÍDEO:

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