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Celebração acontece neste domingo e reúne fiéis na zona Leste

Uma missa campal em homenagem a São José encerra, neste domingo (26), a programação religiosa dedicada ao padroeiro dos trabalhadores em Manaus. A celebração começa às 10h.

O Shopping Grande Circular recebe o evento na praça de alimentação. Além disso, a programação deve reunir clientes, colaboradores e fiéis da comunidade católica.

Devoção mobiliza milhares de fiéis

São José ocupa um papel central na tradição cristã. Ele é conhecido como pai adotivo de Jesus e esposo de Maria.

Além disso, a história do santo se conecta à proteção da Sagrada Família e ao trabalho como carpinteiro. Por isso, ele se tornou símbolo de dedicação, fé e dignidade no trabalho.

No Amazonas, a devoção permanece forte. Todos os anos, milhares de fiéis participam de festejos que celebram sua trajetória e fortalecem a fé.

Espaço de oração recebe visitantes

Para acolher o público, o shopping criou um espaço especial no Piso L2. O ambiente funciona das 10h às 22h até sábado (25/04).

Dessa forma, os visitantes podem contemplar a imagem do santo. Além disso, eles conseguem realizar orações em um ambiente de reflexão, mesmo durante a rotina diária.

Celebração marca encerramento

A missa campal marca o encerramento da programação neste domingo (26/04), às 10h. Assim, o evento finaliza o ciclo de homenagens ao padroeiro.

Segundo o coordenador de Marketing, Júlio Kitzinger, a iniciativa reforça a relação com a comunidade.

“Estamos muito felizes em abrir as portas para a imagem de São José mais uma vez, consolidando o shopping como um ponto de encontro para as famílias e para a devoção popular. Nossa intenção é oferecer um espaço de acolhimento e paz, onde cada cliente possa vivenciar sua fé com conforto e segurança”, destacou Júlio.

Saiba mais

Mais informações podem ser obtidas no instagram @shoppinggrandecircular e no site: www.shoppinggrandecircular.com.br.

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