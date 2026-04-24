Mundial de Jiu-jitsu

Faixa preta treina em Houston e busca títulos internacionais em 2026

Publicado em 24 de abril de 2026

Por Em Tempo*

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O amazonense Matheus Rodrigues de Lima, de 24 anos, intensifica sua carreira internacional e representa o Amazonas em competições de alto nível nos Estados Unidos. O faixa preta treina atualmente em Houston e disputa torneios importantes do calendário mundial da modalidade.

Treinos nos Estados Unidos impulsionam carreira

Matheus Lima integra a equipe Checkmat e mantém rotina intensa de treinos na academia Inevat Brazilian Jiu-Jitsu, em Houston.

Além disso, ele compete na categoria Adulto Pena (até 70 kg), uma das mais competitivas do cenário mundial.

Agenda internacional inclui grandes torneios

O atleta inicia sua sequência de competições no Atlanta Spring International Open 2026, nos dias 2 e 3 de maio, na Geórgia. Em seguida, viaja para o San Antonio International Open 2026, marcado para os dias 9 e 10 de maio, no Texas.

Assim, ele amplia sua presença no circuito internacional e busca melhores resultados.

Retorno após lesões marca nova fase

Depois de enfrentar lesões no braço em 2025, Matheus trabalha para recuperar o ritmo competitivo. Ele sofreu com epicondilite medial e lateral, resultado da intensidade dos treinos.

No entanto, já demonstra evolução. Recentemente, conquistou o terceiro lugar no Dallas Open, após boas atuações nas lutas iniciais.

Histórico de conquistas reforça talento

Matheus Lima construiu trajetória sólida no jiu-jítsu desde as categorias de base. Ele conquistou títulos importantes, como:

Ouro no Sul-Americano da IBJJF (2022)

Prata no AJP Grand Slam do Rio de Janeiro (2022)

Bronze no Mundial da IBJJF (2024), realizado na Califórnia

Dessa forma, consolidou seu nome entre os principais atletas da categoria.

Mundial da IBJJF é o grande objetivo

Agora, o atleta foca no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF, que acontece entre 28 e 31 de maio, em Long Beach, Califórnia.

Além disso, ele também pretende disputar o American National Jiu-Jitsu Championship, em Las Vegas, ainda em 2026.

Representando o Amazonas no cenário global

Matheus Lima leva o nome do Amazonas para o cenário internacional da “arte suave”. Portanto, sua trajetória reforça o potencial dos atletas da região Norte no esporte mundial.

Assim, o lutador segue determinado a alcançar novos títulos e consolidar sua carreira entre a elite do jiu-jítsu.

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