O amazonense Matheus Rodrigues de Lima, de 24 anos, intensifica sua carreira internacional e representa o Amazonas em competições de alto nível nos Estados Unidos. O faixa preta treina atualmente em Houston e disputa torneios importantes do calendário mundial da modalidade.
Treinos nos Estados Unidos impulsionam carreira
Matheus Lima integra a equipe Checkmat e mantém rotina intensa de treinos na academia Inevat Brazilian Jiu-Jitsu, em Houston.
Além disso, ele compete na categoria Adulto Pena (até 70 kg), uma das mais competitivas do cenário mundial.
Agenda internacional inclui grandes torneios
O atleta inicia sua sequência de competições no Atlanta Spring International Open 2026, nos dias 2 e 3 de maio, na Geórgia. Em seguida, viaja para o San Antonio International Open 2026, marcado para os dias 9 e 10 de maio, no Texas.
Assim, ele amplia sua presença no circuito internacional e busca melhores resultados.
Retorno após lesões marca nova fase
Depois de enfrentar lesões no braço em 2025, Matheus trabalha para recuperar o ritmo competitivo. Ele sofreu com epicondilite medial e lateral, resultado da intensidade dos treinos.
No entanto, já demonstra evolução. Recentemente, conquistou o terceiro lugar no Dallas Open, após boas atuações nas lutas iniciais.
Histórico de conquistas reforça talento
Matheus Lima construiu trajetória sólida no jiu-jítsu desde as categorias de base. Ele conquistou títulos importantes, como:
- Ouro no Sul-Americano da IBJJF (2022)
- Prata no AJP Grand Slam do Rio de Janeiro (2022)
- Bronze no Mundial da IBJJF (2024), realizado na Califórnia
Dessa forma, consolidou seu nome entre os principais atletas da categoria.
Mundial da IBJJF é o grande objetivo
Agora, o atleta foca no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF, que acontece entre 28 e 31 de maio, em Long Beach, Califórnia.
Além disso, ele também pretende disputar o American National Jiu-Jitsu Championship, em Las Vegas, ainda em 2026.
Representando o Amazonas no cenário global
Matheus Lima leva o nome do Amazonas para o cenário internacional da “arte suave”. Portanto, sua trajetória reforça o potencial dos atletas da região Norte no esporte mundial.
Assim, o lutador segue determinado a alcançar novos títulos e consolidar sua carreira entre a elite do jiu-jítsu.
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