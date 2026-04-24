O Amazonas Shopping recebe uma programação especial neste fim de semana com a Arena 360. O espaço promove uma balada temática com trilha dos anos 2000 e DJ ao vivo entre sexta-feira e domingo (24, 25 e 26/04).
A ação integra as comemorações pelos 35 anos do centro de compras e promete reunir nostalgia, música e diversão em uma experiência voltada ao público adulto.
Evento terá sessões especiais para maiores de 18 anos
A programação especial da Arena 360 será exclusiva para participantes maiores de 18 anos. As sessões acontecem nos seguintes horários:
- Sexta-feira (24): 22h às 23h
- Sábado (25): 22h às 23h
- Domingo (26): 21h às 22h
Cada ingresso garante 40 minutos de acesso às atrações do parque.
Arena 360 reúne brinquedos e circuito interativo
Instalada na Praça de Eventos Rio Negro, no corredor central do shopping, a Arena 360 ocupa cerca de 300 metros quadrados.
Além disso, o espaço conta com diversas atrações, como:
- escorrega gigante;
- trampolim;
- piscina de espuma;
- torre de escalada;
- circuito de obstáculos.
Assim, o evento mistura entretenimento físico com ambientação de festa temática.
Ingresso custa R$ 50 e vagas são limitadas
O ingresso para participar da balada na Arena 360 custa R$ 50 por pessoa.
No entanto, pessoas com deficiência (PcD) e neurodivergentes têm entrada gratuita.
Como as vagas são limitadas, a organização recomenda chegar com antecedência.
Amazonas Shopping aposta em experiência nostálgica
Segundo a organização, o objetivo da ação é oferecer uma experiência diferente ao público adulto.
Dessa forma, o evento busca unir lazer, nostalgia e interação em um ambiente descontraído.
Portanto, a balada anos 2000 na Arena 360 surge como uma das atrações mais diferentes do fim de semana em Manaus.
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