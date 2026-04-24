Anos 2000

Evento para maiores de 18 anos terá DJ ao vivo e atrações radicais

Publicado em 24 de abril de 2026

O Amazonas Shopping recebe uma programação especial neste fim de semana com a Arena 360. O espaço promove uma balada temática com trilha dos anos 2000 e DJ ao vivo entre sexta-feira e domingo (24, 25 e 26/04).

A ação integra as comemorações pelos 35 anos do centro de compras e promete reunir nostalgia, música e diversão em uma experiência voltada ao público adulto.

Evento terá sessões especiais para maiores de 18 anos

A programação especial da Arena 360 será exclusiva para participantes maiores de 18 anos. As sessões acontecem nos seguintes horários:

Sexta-feira (24): 22h às 23h

22h às 23h Sábado (25): 22h às 23h

22h às 23h Domingo (26): 21h às 22h

Cada ingresso garante 40 minutos de acesso às atrações do parque.

Arena 360 reúne brinquedos e circuito interativo

Instalada na Praça de Eventos Rio Negro, no corredor central do shopping, a Arena 360 ocupa cerca de 300 metros quadrados.

Além disso, o espaço conta com diversas atrações, como:

escorrega gigante;

trampolim;

piscina de espuma;

torre de escalada;

circuito de obstáculos.

Assim, o evento mistura entretenimento físico com ambientação de festa temática.

Ingresso custa R$ 50 e vagas são limitadas

O ingresso para participar da balada na Arena 360 custa R$ 50 por pessoa.

No entanto, pessoas com deficiência (PcD) e neurodivergentes têm entrada gratuita.

Como as vagas são limitadas, a organização recomenda chegar com antecedência.

Amazonas Shopping aposta em experiência nostálgica

Segundo a organização, o objetivo da ação é oferecer uma experiência diferente ao público adulto.

Dessa forma, o evento busca unir lazer, nostalgia e interação em um ambiente descontraído.

Portanto, a balada anos 2000 na Arena 360 surge como uma das atrações mais diferentes do fim de semana em Manaus.

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