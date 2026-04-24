Xadrez

Suan Bruno garante título nacional e vaga no Mundial Juvenil

Publicado em 24 de abril de 2026

Por Em Tempo*

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Manaus (AM) – A capital amazonense sediou um dos principais torneios de base do país e viu um atleta local brilhar no topo. O enxadrista Suan Bruno conquistou o título do Campeonato Brasileiro Juvenil Sub-20 de Xadrez 2026 na modalidade clássico, consolidando seu nome entre os grandes talentos da nova geração.

O torneio ocorreu entre os dias 16 e 19 de abril e integrou o calendário oficial da Confederação Brasileira de Xadrez e da Federação Amazonense de Xadrez.

Manaus se destaca como polo nacional do xadrez

Além do resultado expressivo, o evento reforçou o protagonismo de Manaus no cenário do xadrez brasileiro. A competição reuniu atletas de diversas regiões do país, o que elevou o nível técnico das disputas.

Ao mesmo tempo, a presença de enxadristas do interior do Amazonas ampliou o alcance do torneio. Dessa forma, a competição fortaleceu o processo de interiorização da modalidade e incentivou novos praticantes.

Título garante vaga em Mundial Juvenil

Com a vitória, Suan Bruno assegurou vaga para representar o Brasil no Campeonato Mundial Juvenil deste ano. Além disso, o atleta conquistou seu terceiro título brasileiro no ritmo clássico.

Anteriormente, ele já havia vencido nas categorias Sub-14 e Sub-16. Portanto, o novo título confirma uma trajetória consistente e de alto rendimento.

Competição contou com três modalidades

O campeonato apresentou disputas em três ritmos distintos:

Clássico (STD)

Rápido (RPD)

Blitz (BLZ)

Além disso, as categorias foram divididas entre absoluto e feminino, o que ampliou a participação e a competitividade.

Resultados do torneio mostram equilíbrio nacional

Na modalidade clássico absoluto, Suan Bruno ficou com o ouro. Em seguida, Vitor Silvério (AP) conquistou a prata, enquanto Gabriel Mundstock (BA) garantiu o bronze.

No feminino, Luana Saddi (SC) venceu, seguida por Juliana Barbosa (GO) e Nicole Freitas (AM).

Já no rápido e no blitz, diferentes atletas se destacaram. Assim, o torneio apresentou equilíbrio entre estados e revelou novos nomes do xadrez brasileiro.

Evento impulsiona desenvolvimento do esporte

Segundo a Federação Amazonense de Xadrez, a realização do campeonato em Manaus marca um avanço importante para o esporte na região Norte.

Além disso, especialistas destacaram que sediar competições desse porte amplia o acesso dos jovens atletas a eventos de alto nível.

Consequentemente, o crescimento da modalidade se fortalece tanto na capital quanto no interior.

Títulos nacionais reforçam nível técnico

A competição também concedeu títulos importantes na modalidade clássico, como Mestre Nacional (MN) e Mestre Nacional Feminino (WNM).

Dessa maneira, o torneio não apenas premiou vencedores, mas também contribuiu diretamente para a formação técnica dos participantes.

Resultados têm validação internacional

Os resultados oficiais foram publicados na plataforma Chess-Results, referência mundial no xadrez.

Assim, a competição garantiu transparência, reconhecimento internacional e validação das classificações.

Xadrez cresce na região Norte

Por fim, o Campeonato Brasileiro Sub-20 reafirma o crescimento do xadrez na região Norte. Além disso, evidencia o potencial de atletas amazonenses no cenário nacional e internacional.

Portanto, conquistas como a de Suan Bruno mostram que o Amazonas segue revelando talentos e ganhando espaço no esporte mundial.

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