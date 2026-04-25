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Movimento reuniu famílias, autistas e apoiadores na Vila Olímpica

A Comissão de Esporte, Lazer e Relações Internacionais da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas realizou neste sábado (25) o movimento Juntos pela Conscientização do Autismo, na Vila Olímpica de Manaus, localizada na Avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste da capital.

A ação reuniu autistas, familiares e apoiadores em uma corrida que reforçou a importância da inclusão e ampliou o debate sobre o respeito às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Corrida reforça inclusão e conscientização

O presidente da Comissão de Esporte da Aleam, o deputado estadual João Luiz, destacou que o evento vai além da prática esportiva e fortalece a conscientização sobre o autismo.

Segundo o parlamentar, o compromisso com a causa precisa permanecer ao longo de todo o ano e não apenas em abril, mês dedicado à conscientização.

“Todos os dias devem servir de reflexão sobre a importância do outro em nossas vidas. Respeitar o próximo é, no mínimo, um ato essencial. Precisamos construir uma sociedade mais empática, inclusiva e preparada para acolher as diferenças, garantindo direitos, oportunidades e dignidade às pessoas com TEA e suas famílias. Essa é uma responsabilidade coletiva, que deve estar presente em nossas atitudes diárias, nas políticas públicas e em cada espaço de convivência”, pontuou o parlamentar.

Participação de famílias fortalece mobilização

Foto: Mauro Smith

O presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais destacou que a corrida reforça a importância do respeito às pessoas com autismo e mantém a causa em evidência.

Além disso, ele ressaltou que ações de conscientização fortalecem a inclusão social e ampliam a empatia.

“A inclusão deve estar presente em nosso dia a dia. Respeitar as pessoas com autismo é garantir dignidade a essa parcela da sociedade. Eventos como este, realizado pela Comissão de Esporte da Aleam, ajudam a difundir a empatia e a promover a inclusão. O deputado está de parabéns por levantar essa causa”, afirmou o presidente da Apae de Iranduba, que levou mais de 40 autistas e seus familiares à corrida.

O designer Gustavo Lima também destacou a importância da atividade para promover integração e acolhimento.

“Senti-me parte deste evento, pois nós, autistas, precisamos de oportunidades como essa para nos sentirmos verdadeiramente incluídos na sociedade. Foi mais uma ação que reforça a importância da inclusão e do respeito às diferenças”.

Mutirão coleta assinaturas em apoio à BR-319

Além da mobilização sobre o autismo, a Frente Parlamentar de Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Aleam promoveu um mutirão de assinaturas em defesa da repavimentação da BR-319.

A iniciativa busca fortalecer o movimento em favor da recuperação da rodovia, que completou 50 anos em março e enfrenta problemas estruturais há décadas.

Segundo os organizadores, a campanha seguirá por tempo indeterminado ou até alcançar a meta de um milhão de assinaturas. Pessoas de todo o Brasil podem assinar o documento de forma digital, por meio do endereço eletrônico www.juntospelabr319.com.br

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