Filhos Para Sempre

Projeto “Filhos Para Sempre” ajuda famílias em processo de separação a construir acordos conscientes e priorizar o bem-estar dos filhos.

Pais em processo de separação participaram, nesta sexta-feira (24), de mais uma edição do projeto Filhos Para Sempre, promovido pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas. A iniciativa orienta famílias sobre guarda, convivência familiar e responsabilidade parental, com foco na proteção dos filhos e na construção de acordos mais equilibrados.

O encontro aconteceu no auditório da sede administrativa da Defensoria, na avenida André Araújo, no bairro Aleixo, em Manaus, e reuniu pais que enfrentam o processo de separação ou conflitos relacionados à convivência familiar.

Projeto ajuda pais a construir acordos

Separados há seis meses, Nalicia Santos e Wilton Ribeiro participaram da oficina e compartilharam a experiência de reorganizar a rotina familiar sem transformar a separação em disputa judicial.

Juntos, eles têm dois filhos, de cinco e nove anos, e buscaram orientação para lidar com a nova dinâmica familiar de forma mais consciente.

Para Wilton, de 35 anos, a oficina ajudou a esclarecer questões práticas sobre a rotina das crianças.

“Tirei dúvidas sobre a dinâmica de quem pode ficar, quem leva à escola, quem atende no pronto-socorro. Essa conciliação de tempo e responsabilidade”, comentou.

Já Nalicia, de 31 anos, destacou que, apesar do receio inicial, a separação não rompeu os laços familiares.

“Ninguém perdeu ninguém”, afirmou.

Educação em direitos fortalece convivência familiar

O projeto é coordenado por Helom César Nunes, 1º Subdefensor Público-Geral, que defende a educação em direitos como ferramenta para acordos mais sólidos e conscientes.

Segundo ele, orientar antes de conciliar fortalece o diálogo entre as partes e prioriza o interesse das crianças.

“O acesso à justiça e à cidadania se materializam quando as pessoas são conscientizadas do momento que vivem, do seu contexto e dos seus direitos. É nessa ideia que, para atender o melhor interesse da criança, chamamos os pais para essa conversa”, explicou.

Além disso, Helom reforçou que o papel do projeto é oferecer caminhos, sem impor decisões.

“A proposta do projeto é apresentar soluções, mas orientar para que as partes cheguem a elas. Quem decide aqui são sempre os assistidos”, acrescentou Helom César Nunes.

Projeto reforça responsabilidade parental

Criado em setembro de 2023, o projeto Filhos Para Sempre busca fortalecer a responsabilidade parental e incentivar a construção de acordos que preservem o bem-estar dos filhos.

A proposta amplia a forma de lidar com conflitos familiares e mostra que, mesmo após a separação ou em diferentes configurações familiares, pais e mães podem compartilhar responsabilidades e garantir uma convivência saudável.

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