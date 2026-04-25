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Senador tenta conter desgaste entre aliados após troca de ataques entre Jair Renan Bolsonaro e Nikolas Ferreira nas redes sociais

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro se manifestou após um novo episódio de troca de ataques entre aliados e pediu o fim de “provocações e cobranças” dentro do grupo político.

A declaração ocorreu na noite desta sexta-feira (24), depois de uma nova discussão pública entre o deputado federal Nikolas Ferreira e o vereador Jair Renan Bolsonaro nas redes sociais.

“Fica aqui meu pedido sincero: não precisa ‘pressionar’ ninguém ou me ‘defender’ de pessoas que também querem Bolsonaro na Presidência da República. Já disse algumas vezes e repito, cada um tem o seu tempo e a sua forma de ajudar”, escreveu Flávio.

Troca de ataques começou após crítica de influenciador

A nova crise começou após o influenciador conhecido como Junior Japa ironizar Nikolas Ferreira por trocar a camiseta preta, tradicionalmente usada em vídeos de críticas ao governo Luiz Inácio Lula da Silva, por uma branca em publicações ligadas a obras em Minas Gerais.

O influenciador também associou a agenda ao governador Mateus Simões, aliado do ex-governador Romeu Zema.

“Se trocou a camiseta preta pela branca é pq sentiu [a crítica]”, escreveu.

Em resposta, Nikolas afirmou que iria “mandar emenda também pra internar vocês num hospício”.

Logo depois, Jair Renan entrou na discussão e ironizou o deputado usando um meme antigo narrado por Galvão Bueno.

Nikolas reage e cita perseguição política

Após a manifestação de Flávio Bolsonaro, Nikolas respondeu ao apelo e afirmou que enfrenta provocações há anos.

“Mas como todo ser humano, tenho um limite. E com o passar do tempo, vários aliados de longa data, leais e íntegros tem sido alvo da mesma turma que nada agregam, a não ser gerar divisão e até mesmo fiscalização/perseguição a quem não posta uma porcentagem que eles desejam.”

TEXTÃO:



Obrigado a cada um de vocês que está de corpo, alma e coração junto comigo para resgatar o nosso Brasil, honrar meu pai e centenas de outros perseguidos políticos. Sem vocês jamais estaríamos aonde estamos!



A cada reunião que faço, com os mais diversos segmentos, a… pic.twitter.com/lGM7tSuhyK — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) April 24, 2026

Além disso, o parlamentar disse que outros colegas do partido também enfrentam ataques constantes.

Nikolas afirmou que esse ambiente tem desgastado a base política criada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Isso tem gerado um clima que ninguém mais suporta. Poucos tem coragem de enfrentar, e quando enfrentam, recebem o rótulo de ‘traidores’”, disse.

As provocações que tenho sofrido já vem acontecendo há 3 anos. E permaneço calado. Mas como todo ser humano, tenho um limite. E com o passar do tempo, vários aliados de longa data, leais e íntegros tem sido alvo da mesma turma que nada agregam, a não ser gerar divisão e até mesmo… https://t.co/rW30tnL4GL — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) April 25, 2026

Desentendimentos no grupo bolsonarista se intensificam

Os atritos entre Nikolas Ferreira e integrantes da família Bolsonaro não são recentes.

No início do mês, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro criticou o parlamentar mineiro e afirmou que “os holofotes e a fama” teriam mudado sua postura política.

Antes disso, em fevereiro, Nikolas rebateu críticas de Eduardo após visitar Jair Bolsonaro e afirmou que o aliado “não está bem”.

Racha no PL expõe disputa por protagonismo

A nova troca de farpas reforça o ambiente de tensão dentro do PL e expõe uma disputa interna por influência no campo conservador.

Além disso, o episódio amplia o desgaste entre aliados em um momento de articulação política para as eleições presidenciais.

(*)Com informações da Folha de S.Paulo

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