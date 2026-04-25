eletrônica

Projeto amazonense leva releituras de toadas de Caprichoso e Garantido com arranjos eletrônicos

O projeto Bumbá Beat faz sua estreia no Arena Planeta Boi 2026 e promete unir tradição e inovação ao reinterpretar clássicos do boi-bumbá com influências da música eletrônica e do pop internacional.

Pela primeira vez no evento, o grupo sobe ao palco da Arena da Amazônia com uma proposta que mistura nostalgia e modernidade, em uma das principais prévias do Festival Folclórico de Parintins.

Idealizado pelos artistas amazonenses Viktor Judah, Pedro Kanan e João Serrão, o Bumbá Beat chega ao festival a convite de Valdo Garcia.

Projeto amplia repertório com toadas de Caprichoso e Garantido

Conhecido inicialmente por revisitar clássicos do Boi Caprichoso, o grupo agora amplia seu repertório e passa a incluir também toadas do Boi Garantido.

Segundo os integrantes, a decisão surgiu após a resposta positiva do público e pedidos frequentes por novas releituras.

Além disso, o espetáculo mantém a essência criativa do projeto: resgatar toadas emblemáticas, principalmente dos anos 1990, e transformá-las com novas camadas sonoras.

“A gente segue a mesma lógica do repertório azul, focando em clássicos dos anos 90 e trazendo timbres eletrônicos da música pop internacional pra criar uma vibe retrô futurista. É uma oportunidade de trabalhar também grandes toadas do Garantido que já estavam no nosso radar”, destaca o produtor musical Viktor Judah.

Proposta mistura nostalgia e futurismo amazônico

O Bumbá Beat aposta em uma estética sonora e visual que conecta passado e futuro.

A proposta, segundo o grupo, resgata a simplicidade das antigas toadas e, ao mesmo tempo, incorpora elementos contemporâneos da música pop global.

“Nossa proposta consiste em voltar no tempo e, a partir do passado, chegar em uma nova versão do futuro. Voltamos a uma época de toadas mais simples, menos carregadas de elementos como a toada atual, e modernizamos o som a partir dali. Algo que tem acontecido muito na música pop internacional, que vêm flertando com as décadas de 70 e 80 há um tempo. O público pode esperar nostalgia nas canções e modernidade nos arranjos, com uma performance que traz o futurismo amazônico visualmente também”, afirma Judah.

Confira a programação do Arena Planeta Boi 2026

A programação do evento começa às 21h e reúne atrações musicais, apresentações cênicas e shows dos bois de Parintins.

21h00 – Abertura com Amazonas Jazz Band, Márcia Siqueira, Julieta Câmara, Mara Lima e Paula Gomes

21h50 – Abertura cênica com Art Factory

22h00 – Show do Boi Caprichoso

00h00 – Apresentação do Bumbá Beat

00h40 – Abertura cênica com Gandhicats

00h50 – Show do Boi Garantido

02h50 – Sebastião Jr e Prince do Boi

04h00 – Encerramento

Evento acontece em maio na Arena da Amazônia

O Arena Planeta Boi acontece no dia 30 de maio, em Manaus, e reúne itens oficiais dos bois Caprichoso e Garantido, além de shows e performances artísticas.

Consolidado no calendário cultural da capital amazonense, o evento se fortalece como uma das maiores prévias do Festival de Parintins.

Os ingressos estão disponíveis no site da Bilheteria Digital, nas centrais Oba Ingressos dos shoppings Millennium Shopping e Manauara Shopping, além das unidades da Amazon Best em Manaus e Parintins.

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