RIO

Mulher trans gravou discussão em banheiro de shopping e acusou a atriz de discriminação neste sábado

Publicado em 25 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

A atriz Cássia Kis foi acusada de transfobia neste sábado (25) após uma discussão com uma mulher trans em um banheiro feminino do Barra Shopping.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais depois que a denunciante, identificada como Roberta, publicou um vídeo relatando a situação.

Vídeo mostra denúncia de discriminação

Nas imagens, Roberta afirma que sofreu discriminação ao utilizar o banheiro feminino e aponta diretamente a atriz como responsável pela abordagem.

“Estou sofrendo transfobia no Barra Shopping aqui no banheiro. A atriz Cássia Kis está sendo transfóbica comigo”, declarou.

Em seguida, a mulher reforçou sua identidade de gênero e mencionou sua documentação.

“Eu tenho documento. Mesmo que eu não tivesse, eu me identifico…”, afirmou durante a gravação.

Logo depois, Cássia Kis respondeu:

“Eu frequento o banheiro feminino, não vou ao banheiro dos homens”.

Na sequência, Roberta rebateu:

“Problema seu. Eu frequento aqui, porque sou uma mulher trans”.

Caso repercute nas redes sociais

O episódio rapidamente ganhou repercussão nas plataformas digitais e gerou debates entre internautas sobre identidade de gênero, direitos e respeito à população trans.

Até o momento, a atriz não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Atriz já se envolveu em polêmicas sobre gênero

Essa não é a primeira vez que Cássia Kis se envolve em debates públicos sobre questões de gênero.

Em 2022, a atriz fez críticas às políticas identitárias, o que gerou forte repercussão e impacto nos bastidores da TV Globo.

Desde então, a artista perdeu espaço na emissora e não voltou a integrar produções televisivas.

VÍDEO:

Roberta, Mulher Trans, alega ter sofrido TRANSFOBIA por atriz Cássia Kis, em banheiro de shopping. 🏳️‍⚧️



A MULHER alega ter ouvido a atriz dizer que o Brasil estava perdido, pois tinha "homem" no banheiro feminino e que não havia placas para autorizar a entrada da moça no local. pic.twitter.com/zGmsjG0O55 — UpdateCharts (@updatecharts) April 25, 2026

(*) Com informações do Metrópoles

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