A atriz Cássia Kis foi acusada de transfobia neste sábado (25) após uma discussão com uma mulher trans em um banheiro feminino do Barra Shopping.
O caso ganhou repercussão nas redes sociais depois que a denunciante, identificada como Roberta, publicou um vídeo relatando a situação.
Vídeo mostra denúncia de discriminação
Nas imagens, Roberta afirma que sofreu discriminação ao utilizar o banheiro feminino e aponta diretamente a atriz como responsável pela abordagem.
“Estou sofrendo transfobia no Barra Shopping aqui no banheiro. A atriz Cássia Kis está sendo transfóbica comigo”, declarou.
Em seguida, a mulher reforçou sua identidade de gênero e mencionou sua documentação.
“Eu tenho documento. Mesmo que eu não tivesse, eu me identifico…”, afirmou durante a gravação.
Logo depois, Cássia Kis respondeu:
“Eu frequento o banheiro feminino, não vou ao banheiro dos homens”.
Na sequência, Roberta rebateu:
“Problema seu. Eu frequento aqui, porque sou uma mulher trans”.
Caso repercute nas redes sociais
O episódio rapidamente ganhou repercussão nas plataformas digitais e gerou debates entre internautas sobre identidade de gênero, direitos e respeito à população trans.
Até o momento, a atriz não se pronunciou oficialmente sobre o caso.
Atriz já se envolveu em polêmicas sobre gênero
Essa não é a primeira vez que Cássia Kis se envolve em debates públicos sobre questões de gênero.
Em 2022, a atriz fez críticas às políticas identitárias, o que gerou forte repercussão e impacto nos bastidores da TV Globo.
Desde então, a artista perdeu espaço na emissora e não voltou a integrar produções televisivas.
VÍDEO:
Roberta, Mulher Trans, alega ter sofrido TRANSFOBIA por atriz Cássia Kis, em banheiro de shopping. 🏳️⚧️— UpdateCharts (@updatecharts) April 25, 2026
A MULHER alega ter ouvido a atriz dizer que o Brasil estava perdido, pois tinha "homem" no banheiro feminino e que não havia placas para autorizar a entrada da moça no local. pic.twitter.com/zGmsjG0O55
(*) Com informações do Metrópoles
Leia mais: