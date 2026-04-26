Teatro Amazonas

Concerto Lírico reúne clássicos da ópera italiana no Teatro Amazonas com Amazonas Filarmônica e solistas convidados

Publicado em 26 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

A 27ª edição do Festival Amazonas de Ópera (FAO) terá dois dias dedicados ao canto lírico nesta semana, no Teatro Amazonas. O público poderá acompanhar as apresentações do Concerto Lírico neste domingo (26) e na terça-feira (28), sempre às 19h.

O espetáculo contará com a participação da Amazonas Filarmônica, sob regência e direção musical do maestro Luiz Fernando Malheiro.

Concerto reúne clássicos da ópera italiana

O Concerto Lírico apresenta momentos marcantes da ópera italiana e combina trechos orquestrais e vocais em uma experiência intensa e emocionante.

Além disso, o repertório reúne obras de Ermanno Wolf-Ferrari, Giacomo Puccini e Umberto Giordano, autores consagrados da música lírica.

“O Concerto Lírico celebra o amor, a tragédia e a força expressiva da ópera, reunindo momentos marcantes da ópera italiana, entrelaçando trechos orquestrais e vocais em uma experiência intensa e emocionante”, Flávia Furtado, diretora executiva do FAO.

Festival reforça papel cultural e econômico em Manaus

Sob direção artística do maestro Luiz Fernando Malheiro, o festival mantém sua posição como o maior evento de ópera da América Latina.

Além de ampliar o acesso à música erudita, o FAO fortalece a economia criativa de Manaus e consolida a capital amazonense como referência na difusão da ópera.

Os ingressos para o festival estão disponíveis no site oficial de vendas e na bilheteria do Teatro Amazonas. Além disso, o público pode acompanhar a programação completa no perfil oficial do evento no Instagram.

Amazonas Filarmônica conduz espetáculo focado na potência vocal

Durante o concerto, a Amazonas Filarmônica conduzirá o público por momentos de lirismo delicado e drama intenso.

Com apresentações solo e em dupla, o espetáculo valoriza a força da interpretação vocal e coloca em evidência o talento técnico dos cantores.

Diferentemente da ópera tradicional, que aposta em cenários, figurinos e iluminação, o Concerto Lírico concentra toda a atenção na voz e na performance musical.

Solistas interpretam personagens clássicos da ópera

O espetáculo contará com interpretações da soprano Daniella Carvalho, nos papéis de Cio-Cio-San, da ópera Madama Butterfly, e Princesa Fedora Romazov.

Além disso, o barítono Sunu Sun interpretará Sharpless, enquanto o tenor Juremir Vieira dará vida ao Conde Loris Ipanov.

Acompanhando os solistas, a Amazonas Filarmônica executará toda a performance sob a regência de Luiz Fernando Malheiro.

Festival segue até maio com programação em três espaços culturais

Realizado com recursos da Lei Rouanet e patrocínio do Banco Bradesco, o Festival Amazonas de Ópera é organizado pelo Fundo do Festival em parceria com o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

O festival seguirá até 31 de maio com apresentações no Teatro Amazonas, no Teatro ICBEU e no Centro Cultural Palácio da Justiça.

Leia mais: