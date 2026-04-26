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Entidade negocia reajuste na premiação para as 48 seleções e prevê receita recorde no ciclo até 2026

A FIFA negocia com federações nacionais um aumento na premiação destinada às 48 seleções que disputarão a Copa do Mundo FIFA 2026. A entidade confirmou a informação neste domingo (26) e pretende ampliar os valores distribuídos no torneio.

No entanto, a proposta ainda precisa passar pela aprovação do Conselho da FIFA, que se reúne na próxima terça-feira, antes do 76º Congresso da entidade, em Vancouver.

Receita da FIFA pode ultrapassar US$ 11 bilhões

Em dezembro, a FIFA anunciou um aumento de 50% na premiação do Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 em relação à edição anterior. Com isso, o valor total chegou a US$ 655 milhões, após a entidade aprovar uma contribuição financeira recorde de US$ 727 milhões para o torneio.

Agora, além desse reajuste, a entidade projeta ampliar ainda mais os valores destinados ao Mundial de 2026. Segundo a própria FIFA, a expectativa é superar US$ 11 bilhões em receitas no atual ciclo financeiro, que vai de 2023 a 2026.

“A FIFA confirma que está em negociações com federações de todo o mundo para aumentar as receitas disponíveis”, disse um porta-voz da FIFA. “Isso inclui um aumento proposto nas contribuições financeiras para todas as equipes classificadas para a Copa do Mundo da FIFA de 2026 e no financiamento para desenvolvimento disponível para todas as 211 associações membros.”

“A Copa do Mundo da FIFA de 2026 será inovadora em termos de sua contribuição financeira para a comunidade global do futebol, e a FIFA se orgulha de estar em sua posição financeira mais sólida de todos os tempos para beneficiar o futebol mundial por meio de seu programa FIFA Forward.”

Premiação vai considerar desempenho das seleções

A maior parte do pacote inicial de financiamento da FIFA, estimado em US$ 655 milhões, será destinada ao desempenho das seleções durante o torneio.

Pelo modelo anunciado em dezembro, a seleção campeã receberá US$ 50 milhões. Enquanto isso, o vice-campeão ficará com US$ 33 milhões.

Além disso, as 16 seleções eliminadas ainda na fase de grupos receberão US$ 9 milhões cada. Paralelamente, cada equipe classificada terá direito a US$ 1,5 milhão para custear a preparação para o torneio.

Mundial de Clubes fortalece receita da entidade

O relatório anual da FIFA de 2025 mostrou que a entidade já garantiu 93% da receita total prevista para o ciclo atual.

Segundo o documento, o resultado reflete o sucesso da edição inaugural do Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025, disputada nos Estados Unidos com 32 equipes.

Por isso, a FIFA chega ao Mundial de 2026 em sua posição financeira mais forte da história.

A Copa do Mundo FIFA 2026 acontecerá entre 11 de junho e 19 de julho, com jogos nos Estados Unidos, México e Canadá.

(*) Com informações da InfoMoney

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