Oportunidade

Para se candidatar a estas e outras oportunidades, podendo também montar um perfil no Portal CIEE, basta acessar ciee.online (https://portal.ciee.org.br/)

O Centro de Integração Empresa-Escola- CIEE, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, está com 6,4 mil vagas disponíveis para o programa de estágio em todo o país. No Amazonas, a instituição tem 89 oportunidades abertas, distribuídas em áreas do ensino superior, como Administração, Educação, Direito e Contabilidade, entre outras, e também Ensino Médio.

As bolsas-auxílio podem variar conforme a carga horária e a disponibilidade da empresa contratante. Para se candidatar a estas e outras oportunidades, podendo também montar um perfil no Portal CIEE, basta acessar ciee.online (https://portal.ciee.org.br/).

O cadastro é gratuito e é importante sempre manter os dados pessoais atualizados, pois é dessa forma que a empresa e o CIEE fazem contato para encaminhamentos de entrevista. No cadastro, o candidato pode incluir uma redação e um vídeo de apresentação para tornar o perfil ainda mais completo e aumentar as chances de ser convocado para uma entrevista.

Quem preferir atendimento presencial pode ir à sede do CIEE na rua Paxiúbas, nº 215, Conjunto Kyssia, bairro Dom Pedro, Manaus, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

CIEE 62 anos: Imparável

Desde sua fundação, o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, se dedica à capacitação profissional de jovens e adolescentes. A instituição, responsável pela inserção de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho, mantém uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.

(*) Com informações da assessoria

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