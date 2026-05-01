Misticismo e Revolução

Encontro inédito junta três gerações de pajés do Caprichoso em ritual que marca a edição deste sábado no Sambódromo, em Manaus.

O Bar do Boi Caprichoso promete um encontro inédito neste sábado (2), no Sambódromo, em Manaus. Pela primeira vez, os três pajés que marcaram gerações do boi sobem juntos ao palco. Eles protagonizam uma grande dabacury. Assim, a noite ganha um tom de ritual, força e conexão com a floresta.

“Nossos grandes pajés tribais estarão juntos pela primeira vez no palco para uma grande dabacury e vocês não podem ficar de fora!”, destaca a organização.

Ícones de diferentes fases do Caprichoso, os pajés que protagonizam o momento são:

Waldir Santana (1992–2016) : um dos nomes mais marcantes da história do item, com trajetória longa e consolidada.

: um dos nomes mais marcantes da história do item, com trajetória longa e consolidada. Netto Simões (2017–2019) : representante de uma nova fase, manteve a força do item no espetáculo.

: representante de uma nova fase, manteve a força do item no espetáculo. Erick Beltrão (2020–atual): atual pajé, conduz o item na era recente do Caprichoso.

Juntos, eles representam a evolução do item ao longo das décadas. Dessa forma, o encontro reforça o papel do pajé como símbolo de espiritualidade e resistência dentro do espetáculo.

A edição traz o tema “Misticismo e Revolução”. Por isso, o evento mergulha em lendas, mitos e ritos da floresta. Ao mesmo tempo, toadeiros e itens oficiais participam da programação.

“A edição de rituais e lendas sempre atrai a nossa torcida. Esse evento não pode faltar na temporada”, afirmou o presidente do Movimento Marujada, Beto Vital.

O evento começa às 21h e tem entrada gratuita. Ainda assim, o público pode comprar mesas e camarotes. Portanto, a expectativa aponta para Sambódromo cheio.

“Veste sua camisa azulada, chama a tua turma e vem curtir mais um Bar do Boi com a gente”, convida a organização.