Crime

Homem relatou barulho de escavação durante a madrugada, mas não suspeitou do feminicídio

Publicado em 27 de abril de 2026

Por Em Tempo*

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O caso da professora enterrada no quintal em Pariquera-Açu, interior de São Paulo, ganhou novos detalhes após um vizinho afirmar à polícia que ouviu o marido da vítima cavando o terreno durante a madrugada, dias antes de os investigadores localizarem o corpo.

Segundo o depoimento, o homem escutou barulhos de enxada por volta das 3h. No entanto, ele não imaginou que um crime estivesse em andamento.

Professora desapareceu e família acionou a polícia

Elisângela Barbosa de Almeida desapareceu no dia 21 de abril.

Posteriormente, a irmã da professora registrou boletim de ocorrência e comunicou o sumiço às autoridades.

A partir disso, a Polícia Civil iniciou as buscas e passou a investigar o caso.

Polícia identificou contradições no relato do marido

Durante as diligências, os investigadores perceberam inconsistências na versão apresentada pelo marido da vítima, Jacemir Bueno de Almeida.

Inicialmente, ele alegou que Elisângela teria saído de casa acompanhada de um suposto amante.

Entretanto, os policiais desconfiaram do relato e aprofundaram a investigação.

Suspeito fingiu que vítima ainda estava viva

Segundo a polícia, após o crime, Jacemir manteve o celular da esposa e enviou mensagens a familiares e amigos se passando por ela.

Além disso, ele criou um perfil de casal com um suposto amante para tentar sustentar a versão falsa.

Contudo, os destinatários perceberam rapidamente que o texto não correspondia à forma como Elisângela costumava escrever.

Detalhe sobre cano estourado levou polícia ao corpo

Durante depoimento, o suspeito comentou que um cano havia estourado na residência.

Embora a informação parecesse desconexa, o detalhe despertou atenção dos investigadores.

Por isso, os policiais decidiram retornar ao imóvel e realizar novas buscas com apoio do Corpo de Bombeiros.

Assim, encontraram o corpo da professora enterrado no quintal da casa.

Marido confessou feminicídio após descoberta

Depois da localização do corpo, Jacemir confessou informalmente o crime aos policiais.

Segundo ele, durante uma discussão, agrediu Elisângela com um tapa no rosto.

Em seguida, afirmou que ela caiu, perdeu a consciência e começou a convulsionar.

Logo depois, disse que entrou em desespero e enterrou o corpo no quintal.

Polícia investiga motivação do crime

A Polícia Civil registrou o caso como:

feminicídio;

violência doméstica;

ocultação de cadáver.

Agora, os investigadores seguem apurando a motivação completa do assassinato.

Além disso, o caso da professora enterrada no quintal reforça o alerta para a escalada da violência doméstica e dos feminicídios no país.

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