Inclusão

Proposta obriga uso de sistemas de CAA em espaços públicos

Publicado em 27 de abril de 2026

Por EM TEMPO

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Manaus (AM) – A deputada estadual Joana Darc apresentou o Projeto de Lei nº 187/2026, que propõe ampliar a acessibilidade para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Amazonas.

A iniciativa prevê a obrigatoriedade da implantação de sistemas de Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) em espaços públicos e de uso coletivo.

Projeto amplia direitos de pessoas com TEA

A proposta altera a Lei nº 6.458/2023, que trata dos direitos das pessoas com TEA no estado.

O objetivo é garantir meios eficazes de comunicação para pessoas com dificuldades na fala, promovendo inclusão e participação social.

Segundo a parlamentar, a medida busca atender demandas reais de famílias que enfrentam desafios diários relacionados à comunicação.

O que é Comunicação Aumentativa e Alternativa

A Comunicação Aumentativa e Alternativa é um conjunto de recursos que auxilia ou substitui a fala.

Entre as ferramentas estão:

Pranchas com figuras

Cartões de comunicação

Painéis com símbolos, letras e palavras

Esses recursos permitem que pessoas com TEA expressem necessidades, sentimentos e escolhas com mais autonomia.

Onde os sistemas serão implantados

De acordo com o projeto, os sistemas de CAA deverão estar disponíveis em locais de grande circulação, como:

Órgãos públicos

Escolas

Unidades de saúde

Parques e praças

A medida busca tornar a comunicação mais simples e acessível nesses ambientes.

Inclusão e tecnologia assistiva

A proposta reforça o acesso à tecnologia assistiva, já previsto em lei, mas ainda com aplicação limitada.

Além das pessoas com TEA, a iniciativa também beneficia indivíduos com outras condições que afetam a comunicação, como deficiência intelectual, paralisia cerebral e afasia.

Regulamentação será do Executivo

Caso aprovado, o projeto será regulamentado pelo governo estadual. Caberá ao Executivo definir padrões visuais, materiais e formas de instalação dos sistemas.

A medida pretende ampliar a inclusão social e garantir mais dignidade às pessoas com dificuldades de comunicação no Amazonas.

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