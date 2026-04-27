concurso de 2022

Policiais militares formados em concurso de 2022 passam a atuar como soldados e recebem retroativo referente a março

O Governo do Amazonas publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta segunda-feira (27), o decreto que oficializa a incorporação e nomeação de 500 novos soldados da Polícia Militar do Amazonas.

Com isso, o Estado passa a contar com novos policiais em atuação. Além disso, os profissionais já passam a receber remuneração como soldados a partir de abril. Da mesma forma, o pagamento inclui o retroativo referente ao mês de março.

Reforço amplia segurança pública no Amazonas

A medida integra a estratégia de ampliação do efetivo da segurança pública no estado. Desde 2019, o governo fortalece o policiamento ostensivo em Manaus e também no interior.

Segundo o governador interino Roberto Cidade, a decisão cumpre acordos firmados com a categoria.

“Hoje nós já publicamos no Diário Oficial a promoção dos alunos soldados, que agora já são soldados efetivos do Estado do Amazonas. São 503 da Polícia Militar, além dos 200 bombeiros que já havíamos publicado. Estamos cumprindo o que foi acordado com os representantes de classe. Eles já vão receber, inclusive, o retroativo ao mês de março”, afirmou.

Concurso voltou após quase 11 anos

Os novos policiais ingressaram após aprovação em concurso público realizado em 2022. Antes disso, a área da segurança pública não recebia seleção há quase 11 anos.

Desde 2023, o governo ampliou as convocações. Assim, já chamou mais de 2,3 mil aprovados.

Inicialmente, o edital previa 1.350 vagas para a Polícia Militar. No entanto, o governo ampliou a chamada para 2.348 policiais. Dessa forma, o número representa aumento de 74% em relação ao previsto.

Formação garante atuação imediata

Os 500 soldados concluíram todas as etapas do Curso de Formação de Soldados (CFSD). Durante o treinamento, eles passaram por capacitação técnica, tática e operacional.

Assim, os policiais chegam preparados para atuar em diferentes frentes da corporação. Além disso, o curso reforça o padrão de atuação da PMAM em todo o estado.

PMAM reforça atuação nas ruas

O comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva, destacou o impacto da incorporação no trabalho da corporação.

“Os novos soldados estão prontos para o serviço operacional, preparados para atuar nas ruas e fortalecer o policiamento em todo o estado. Esse reforço é resultado de um trabalho sério de formação e do investimento contínuo na segurança pública, que nos permite entregar à sociedade amazonense policiais militares qualificados e comprometidos com a missão de proteger e servir”, afirmou.

Novos soldados passam a atuar oficialmente

Com a nomeação, os policiais entram oficialmente no quadro da PMAM. Dessa forma, passam a atuar no policiamento ostensivo, no atendimento de ocorrências e no apoio às unidades especializadas.

Além disso, o governo reforça que a medida faz parte de um conjunto de investimentos voltados à valorização profissional e ao fortalecimento das forças de segurança no Amazonas.

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