Uma professora identificada apenas como Alana foi encontrada morta com uma faca cravada no peito na noite de segunda-feira (27/04), no município de Juruti, no Oeste do Pará.
Até o momento, não há detalhes sobre como a morte aconteceu ou se havia sinais de luta no local.
A polícia foi acionada e deve investigar as circunstâncias do crime e identificação do responsável.
Leia mais
VÍDEO: Trabalhador fica sob a mira de revólver durante assalto em Manaus
Polícia apreende 15 mil frascos de álcool adulterado no interior do AM