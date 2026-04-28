Polícia

Crime aconteceu de madrugada no bairro Petrópolis

Um trabalhador ficou sob a mira de revólver ao ser cercado por uma dupla armada e teve o celular e a mochila roubados na madrugada de segunda-feira (27/04), em frente a um supermercado no bairro Petrópolis, na zona Sul de Manaus. O crime foi registrado por câmeras de segurança e mostra a ação rápida dos assaltantes.

De acordo com as imagens, o caso aconteceu por volta das 4h52, quando a vítima estava em frente ao Supermercado Resende, aparentemente a caminho do trabalho, usando uniforme e crachá. Nesse momento, dois homens em uma motocicleta vermelha se aproximaram e cercaram a vítima.

O garupa desceu da moto com uma arma em mãos e apontou para a vítima, que imediatamente entregou os pertences, entre eles um celular e um relógio. Enquanto isso, o suspeito, que permaneceu na motocicleta, recolheu uma mochila que estava no chão.

Após o assalto, os homens fugiram do local na motocicleta. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão da dupla.

Veja vídeo:

Dupla armada encurrala trabalhador e rouba celular e mochila em Manaus pic.twitter.com/DdZpVSngKf — Portal Em Tempo (@portalemtempo) April 28, 2026

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