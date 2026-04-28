Amazonas

O serviço de tomografia computadorizada foi inaugurado, nesta segunda-feira (27/04), no Hospital e Pronto-Socorro da Criança (HPSC) da Zona Oeste, no bairro Compensa, na zona Oeste de Manaus. Com a entrega, a rede estadual passa a contar com 14 tomógrafos, um aumento de 75% em relação a 2019, reforçando a capacidade de diagnóstico por imagem e ampliando o atendimento pediátrico de urgência em toda a rede.

O novo equipamento tem capacidade média de até 50 exames por dia e passa a funcionar dentro da própria unidade, evitando a necessidade de deslocamento de pacientes para outros hospitais. Com a incorporação, o HPSC da Zona Oeste passa a contar com um parque de imagem mais completo, que já inclui serviços de raio X e ultrassonografia, fortalecendo o suporte ao diagnóstico dentro do próprio hospital. A medida garante mais agilidade na realização dos exames e contribui diretamente para decisões clínicas mais rápidas, sobretudo em casos de maior gravidade, como traumas, suspeitas neurológicas e infecções.

Além de ampliar o atendimento no HPSC da Zona Oeste, a entrega faz parte de uma estratégia mais ampla de fortalecimento da rede estadual. Hoje, três tomógrafos estão instalados em unidades infantis, o HPSC da Zona Oeste, o HPSC da Zona Leste e o Instituto da Criança do Amazonas (Icam), garantindo maior acesso a exames de alta complexidade, exclusivamente, para o público infantil.

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