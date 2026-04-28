Amazonas

Oficial foi encontrado em quarto de hotel em Barreirinha

O capitão-tenente da Marinha, Cassiano Meirelles Alecrim, de 49 anos, sofreu um infarto agudo do miocárdio. Ele foi encontrado morto, neste domingo (26/04), em um hotel em Barreirinha, no interior do Amazonas.

De acordo com informações de testemunhas, colegas estranharam a ausência do oficial no horário combinado para uma saída e foram até o quarto onde ele estava hospedado. Após baterem na porta e não receberem resposta, a entrada foi forçada, momento em que Cassiano foi encontrado já sem sinais vitais.

A causa do falecimento foi confirmada por meio de atestado de óbito emitido pela Secretaria Municipal de Saúde de Parintins, pelo setor médico legal. O corpo chegou a Manaus na segunda-feira (27/04) e permanece na capital aguardando os trâmites para ser transferido ao Rio de Janeiro.

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