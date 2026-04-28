Amazonas

Animais foram flagrados por moradores e surpreenderam pela quantidade

Um vídeo divulgado nas redes sociais da psicóloga Flávia Ribeiro mostra mais de dez jacarés reunidos em um igarapé no Distrito Industrial, em Manaus, e surpreendeu moradores da região. O flagra foi feito no domingo (26/04), nas proximidades de um condomínio residencial.

As imagens mostram os animais concentrados em um mesmo trecho do igarapé, entre vegetação e acúmulo de lixo.

Durante a gravação, a psicóloga reage com espanto à cena, destacando a quantidade de animais no local. “O igarapé mais fraco de Manaus, esse é maceta, eu tô passada, chocada”, disse.

Veja vídeo:

Vídeo mostra mais de dez jacarés no Distrito Industrial de Manaus pic.twitter.com/L4ANM88dtc — Portal Em Tempo (@portalemtempo) April 28, 2026

Leia mais

Governo nomeia 500 novos soldados da PMAM

Professora é encontrada morta com faca cravada no peito em Juruti