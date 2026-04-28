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Novo trabalho reúne quatro faixas inéditas e valoriza a relação entre natureza e ser humano

O cantor e compositor Edvan Antunes acaba de lançar o EP “A Natureza Ensina”. O novo trabalho autoral reúne quatro canções inéditas que abordam a relação entre o ser humano, a natureza e a vida no campo.

A faixa que dá nome ao projeto já está disponível em todas as plataformas digitais. Além disso, as outras três músicas serão lançadas gradualmente, uma por mês, com previsão de conclusão do EP até julho.

Trajetória na música regional e identidade caipira

Com forte ligação com a cultura caipira e a canção de raiz, Edvan Antunes (@edvanantunesoficial) dá continuidade à sua carreira após o álbum “Semente do Amor”. O disco está disponível nas plataformas de streaming e já ultrapassa 30 mil visualizações no YouTube.

Além disso, o trabalho teve boa circulação em rádios e entre ouvintes, o que ajudou a consolidar o artista no circuito da música regional brasileira.

EP destaca conexão entre natureza e bem-estar

Neste novo projeto, o artista amplia sua proposta musical ao destacar, de forma mais direta, a importância da natureza para o equilíbrio humano.

“A ideia é mostrar a importância da relação do ser humano com a natureza para o nosso equilíbrio e aprendizagem”, explica o artista.

Influências e identidade musical

Influenciado por nomes como Renato Teixeira e Almir Sater, Edvan Antunes também já integrou uma orquestra de violas. Por isso, mantém os arranjos acústicos como base de sua identidade musical.

As composições valorizam o ambiente rural e seus símbolos, como já ocorreu em faixas do álbum de estreia, entre elas “Bom dia meu sertão”.

Mensagens poéticas e reflexão na nova obra

Em “A Natureza Ensina”, a proposta se aprofunda ainda mais. Uma das faixas, “Bichos e homens”, traz versos como: “Enquanto os homens brigam, a formiga trabalha”.

Dessa forma, o EP reforça uma mensagem de reflexão sobre comportamento humano e aprendizado a partir da natureza.

Sobre Edvan Antunes

Cantor e compositor, Edvan Antunes segue a trilha musical de Almir Sater e Renato Teixeira. Em suas canções, ele aborda temas ligados ao campo, à natureza e aos sentimentos humanos, sempre com melodias suaves e letras poéticas que transmitem mensagens positivas.

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