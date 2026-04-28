A Superintendência da Zona Franca de Manaus realizou, nesta segunda-feira (27), uma visita à fábrica da Philco no Distrito Industrial, na zona Sul de Manaus.
A agenda faz parte das ações de acompanhamento das atividades produtivas e do diálogo com empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM).
Acompanhamento dos processos produtivos
Durante a visita, representantes da Suframa conheceram de perto as etapas de produção da empresa. A iniciativa busca entender o funcionamento das indústrias e identificar oportunidades de melhoria.
A ação também fortalece a relação institucional entre o órgão e as empresas que operam no polo industrial.
Diálogo com empresas do Polo Industrial
A visita integra uma série de agendas que têm como foco ampliar o diálogo com o setor produtivo. O objetivo é acompanhar demandas, avaliar desafios e apoiar o desenvolvimento industrial da região.
O Polo Industrial de Manaus é um dos principais motores econômicos do Amazonas, reunindo empresas de diversos segmentos.
Fortalecimento da Zona Franca de Manaus
Com iniciativas como essa, a Suframa reforça seu papel na gestão e no desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. O acompanhamento direto das fábricas contribui para garantir competitividade e geração de empregos.
A aproximação com as indústrias também permite alinhar estratégias para o crescimento sustentável do modelo econômico da região.
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