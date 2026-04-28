Educação

Prefeitura de Manaus prevê 14 novas obras na segunda etapa do Proemem II

Publicado em 28 de abril de 2026

Por Em Tempo*

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O prefeito de Manaus, Renato Junior, reuniu-se nesta terça-feira (28) com representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento para discutir novos investimentos voltados à expansão da rede municipal de educação. Durante o encontro, as partes trataram do avanço da segunda etapa do Programa de Expansão e Melhoria Educacional da Rede Municipal de Manaus, o Proemem II.

Além disso, a reunião teve como foco a manutenção da parceria para ampliar a infraestrutura educacional da capital.

Proemem II prevê 14 novas obras em Manaus

Segundo a Prefeitura de Manaus, a nova fase do programa prevê a realização de 14 obras voltadas ao fortalecimento da rede municipal. Entre os investimentos planejados estão novas unidades educacionais e ampliação de estruturas já existentes.

Dessa forma, a gestão busca atender ao crescimento da demanda por vagas na educação infantil e no ensino básico.

Primeira etapa entregou creches e Cimes

Durante o encontro, a prefeitura destacou os resultados alcançados na primeira fase do programa. O financiamento do BID permitiu:

construção e reforma de sete creches

implantação de nove Centros Integrados Municipais de Educação (Cimes)

Além disso, os recursos também financiaram ações pedagógicas consideradas estratégicas pela administração municipal.

Investimentos ajudaram em alfabetização e reforço escolar

A parceria com o BID também contribuiu para programas de:

alfabetização

reforço escolar

correção de fluxo

combate ao absenteísmo

Consequentemente, a prefeitura aponta melhora no acompanhamento pedagógico dos estudantes e na formação de profissionais da rede.

Novas unidades devem priorizar zonas Norte e Leste

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, os novos investimentos da expansão da rede municipal de educação devem priorizar regiões com maior necessidade de ampliação da oferta.

Entre as áreas previstas para receber as novas estruturas estão:

zona Norte

zona Leste de Manaus

Segundo a Semed, essas regiões concentram demanda crescente por novas creches e espaços de educação infantil.

Prefeitura aponta melhora nos indicadores educacionais

Além da expansão física da rede, a gestão municipal afirma que os investimentos já realizados contribuíram para avanços nos indicadores educacionais.

Entre os resultados apontados estão:

crescimento das taxas de aprovação

melhora em leitura e matemática

evolução no Ideb

superação de metas históricas da educação municipal

Assim, a prefeitura avalia que o programa tem impactado tanto a infraestrutura quanto a qualidade do ensino.

Próximos passos dependem de análise técnica

As equipes técnicas da Semed e do BID continuarão debatendo os detalhes da proposta nas próximas etapas. Posteriormente, o financiamento deverá ser consolidado após análise final dos projetos.

Dessa maneira, a prefeitura pretende garantir a continuidade da parceria e ampliar ainda mais a expansão da rede municipal de educação nos próximos anos.

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