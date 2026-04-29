Cultura

Sequência de um dos maiores clássicos da moda no cinema revisita sua essência, mas enfrenta o peso das próprias expectativas

Assistir antecipadamente à aguardada sequência de “O Diabo Veste Prada” é, antes de tudo, um encontro com a memória afetiva de uma geração que viu na obra original não apenas um retrato do universo da moda, mas um marco cultural. Naturalmente, qualquer continuação carrega consigo um desafio inevitável: corresponder ao impacto de algo que, à época, parecia completo em si.

O novo filme opta por um caminho reconhecível. A estrutura narrativa, em muitos momentos, ecoa o primeiro longa, ainda que adaptada às dinâmicas contemporâneas, redes sociais, novos formatos de comunicação e as transformações do próprio mercado fashion. Há ritmo, há informação, há uma tentativa clara de atualizar o discurso para os dias de hoje.

No entanto, em meio a tantas camadas narrativas e sequências bem construídas, algo se dilui: o glamour. Senti falta daquele brilho quase palpável, que transformava cada cena em um espetáculo visual e sensorial no filme original, surge aqui de forma mais contida. É um universo ainda elegante, mas menos arrebatador, como se a grandiosidade tivesse dado lugar a uma abordagem mais funcional.

Esse efeito não é incomum. Obras que alcançam grande sucesso tendem a carregar uma expectativa quase inalcançável em suas continuações, especialmente quando revisitadas após tantos anos. O público não retorna apenas para ver uma nova história, mas para reviver uma sensação, e isso, muitas vezes, é impossível de reproduzir com a mesma intensidade.

Ainda assim, o filme encontra sua força onde menos falha: nas atuações. O elenco entrega performances seguras, magnéticas e cheias de presença, reafirmando o talento que consagrou essas personagens. Há nuances, maturidade e um domínio de cena que sustenta o longa, mesmo quando o roteiro parece optar por caminhos mais previsíveis.

No fim, a sequência não busca substituir o original, e talvez nem devesse. Ela funciona como um reflexo do tempo atual, trazendo à tona discussões relevantes sobre carreira, imagem e transformação em um mundo cada vez mais acelerado. Entre acertos e ausências, permanece a certeza de que esse universo ainda tem algo a dizer… mesmo que agora em um tom diferente, menos deslumbrante, mas ainda significativo.

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