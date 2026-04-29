Crima planejado

Polícia investiga participação de outras adolescentes no crime ocorrido em Araucária

Publicado em 29 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

O caso da adolescente morta em emboscada no Paraná chocou moradores de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. Kauane dos Santos Neves, de 14 anos, morreu após o próprio namorado atraí-la para um local isolado dentro de um condomínio e atacá-la com mais de dez golpes de faca, segundo a Polícia Civil.

Além disso, a investigação aponta que o crime teve participação de outras adolescentes.

Polícia aponta planejamento prévio do assassinato

De acordo com os investigadores, uma adolescente de 14 anos ajudou a arquitetar o crime.

Outra menor também aparece entre os envolvidos apurados pela polícia.

Durante depoimento, o adolescente suspeito de executar o assassinato confessou a autoria.

Assim, a polícia trabalha com a hipótese de que o grupo organizou previamente a emboscada.

Triângulo amoroso teria motivado crime brutal

Segundo a investigação, Kauane mantinha relacionamento com o suspeito.

No entanto, o adolescente também se relacionava com outra jovem.

Por isso, conforme a Polícia Civil, a garota rival teria pressionado o rapaz a escolher entre as duas ou matar a vítima.

Dessa maneira, o conflito amoroso aparece como principal motivação do homicídio.

Câmeras registraram últimos momentos antes do assassinato

Imagens de segurança flagraram os adolescentes juntos antes do crime.

Logo depois, o grupo seguiu para uma área isolada do condomínio.

Nesse local, o suspeito atacou Kauane violentamente com diversas facadas.

As gravações agora integram o inquérito policial.

Suspeito tentou incendiar o corpo após o crime

Após matar a adolescente, o suspeito ainda tentou incendiar o corpo da vítima.

Entretanto, ele não conseguiu concluir a ação.

Pouco tempo depois, moradores notaram manchas de sangue nas mãos do rapaz e acionaram a polícia.

Esse detalhe acelerou a descoberta do crime e a identificação dos envolvidos.

Polícia continua investigação sobre participação de menores

A Polícia Civil segue investigando o grau de participação de cada adolescente no homicídio.

Além disso, os agentes apuram se houve premeditação coletiva ou incentivo direto ao assassinato.

Como o caso envolve menores de idade, o procedimento tramita sob sigilo.

O assassinato da adolescente morta em emboscada no Paraná gerou forte comoção na cidade e reacendeu o debate sobre violência entre jovens e crimes motivados por ciúmes.

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