Abuso infantil

Imóvel em Manaus funcionava como cenário para gravações ilegais; ação integra operação nacional

Publicado em 29 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

A PF prende homem por abuso infantil no Amazonas durante uma operação realizada nesta terça-feira (28), em Manaus. Agentes da Polícia Federal localizaram o suspeito dentro de um imóvel estruturado para a gravação de crimes sexuais contra crianças e adolescentes.

Além disso, os policiais identificaram que o local funcionava como um verdadeiro estúdio clandestino.

Imóvel tinha estrutura para gravação de crimes

Durante o cumprimento de mandados judiciais, os agentes entraram na residência e encontraram câmeras e equipamentos preparados para filmagens.

Dessa forma, a investigação aponta que o espaço era utilizado para registrar conteúdos ilegais envolvendo menores.

Além disso, há indícios de que gravações tenham ocorrido ainda na madrugada anterior à operação.

Operação faz parte de ação nacional contra crimes sexuais

A prisão ocorreu no contexto da Operação Nacional Proteção Integral IV, que mobilizou forças de segurança em todo o país.

Ao mesmo tempo, a ação integra a Operação Internacional Aliados pela Infância VI, realizada em parceria com outros países.

Assim, as autoridades intensificam o combate a crimes transnacionais de exploração sexual infantojuvenil.

Mandados foram cumpridos em todo o Brasil

As equipes policiais cumpriram dezenas de ordens judiciais em todos os 26 estados e no Distrito Federal.

Entre as medidas, estão mandados de busca e apreensão e prisões preventivas.

Dessa maneira, a operação amplia o alcance das investigações e fortalece o enfrentamento a esse tipo de crime.

Ação reforça combate durante campanha Maio Laranja

Além disso, a ofensiva ocorre no período da campanha Maio Laranja, que promove a conscientização sobre violência sexual contra crianças e adolescentes.

Por isso, a Polícia Federal destaca a importância da denúncia e da atuação integrada entre órgãos de segurança.

Investigações continuam para identificar outros envolvidos

Agora, a PF segue com as investigações para identificar possíveis vítimas e outros participantes do esquema criminoso.

Portanto, o caso em que a PF prende homem por abuso infantil no Amazonas reforça a gravidade desse tipo de crime e a necessidade de ações contínuas de repressão e prevenção.

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