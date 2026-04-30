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Festival de Teatro Trans apresenta programação gratuita com acessibilidade em Libras e montagem inédita de Antígona Travesti

Publicado em 30 de abril de 2026

Por Em Tempo*

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O TRANSamazônicaS Festival de Teatro Trans realiza, de quinta-feira (30/04) a domingo (03/05), uma programação gratuita com espetáculos e atividades formativas em Manaus. Além de reunir artistas trans e travestis em diferentes espaços da cidade, o evento fortalece o protagonismo de corpos dissidentes na cena cultural amazônica. Ao mesmo tempo, amplia o acesso do público a produções contemporâneas da região.

Além disso, todas as atividades contam com acessibilidade em Libras.

Antígona Travesti ganha versão inédita com artistas amazônidas

Entre os principais destaques do TRANSamazônicaS Festival de Teatro Trans está a montagem inédita de “Antígona Travesti”.

O espetáculo será apresentado nos dias 2 e 3 de maio, às 19h, no Teatro Gebes Medeiros.

Com texto e direção de Renata Carvalho, a peça revisita a tragédia de Sófocles em uma adaptação contemporânea. Dessa maneira, a narrativa clássica é transportada para uma grande metrópole atual.

Além disso, esta será a primeira versão da obra encenada por travestis e mulheres trans amazônidas, o que marca um momento importante para a cena teatral local.

Programação reúne outros espetáculos gratuitos

Além de “Antígona Travesti”, o festival também oferece outras atrações abertas ao público.

Confira:

30 de abril, às 19h – “Deusa Profana”, solo de Randy Souza, no Teatro Gebes Medeiros

– “Deusa Profana”, solo de Randy Souza, no Teatro Gebes Medeiros 1º de maio, às 19h – “As Aventuras da Madama Mimi”, com atuação de Nicka, na CUFA Amazonas

Assim, o público poderá acompanhar diferentes linguagens artísticas dentro da programação.

Festival promove formação e debate sobre representatividade

Além das apresentações, o projeto desenvolve atividades voltadas à formação artística e à reflexão crítica.

Entre elas está a aula aberta “Encontro Transpofágico”, conduzida por Renata Carvalho.

Nesse contexto, a atividade aborda representatividade trans, criação artística e práticas nas artes da cena.

Evento fortalece a produção cultural trans na Amazônia

Segundo a idealizadora Mariellen Kuma, a curadoria foi pensada para evidenciar múltiplas experiências da cena trans amazônica.

Portanto, o TRANSamazônicaS Festival de Teatro Trans fortalece a produção cultural regional, amplia a circulação dessas obras e, consequentemente, consolida novos espaços de visibilidade para artistas trans e travestis na Amazônia.

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