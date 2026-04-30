A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulgou a imagem de um homem procurado por diversos crimes no contexto de violência doméstica contra a companheira em Manacapuru, no interior do Amazonas. O suspeito foi identificado como Wildson Souza de Araújo, de 32 anos, conhecido como “Japonês”.
Além disso, a corporação informou que ele responde por descumprimento de medida protetiva e outros delitos relacionados à violência doméstica.
Suspeito fugiu para Manaus após pedido de prisão
De acordo com a delegada Joyce Coelho, a Justiça decretou a prisão preventiva do investigado após representação da polícia.
No entanto, segundo a autoridade policial, o suspeito fugiu para Manaus após tomar conhecimento da decisão judicial.
Dessa forma, ele passou à condição de foragido.
Polícia pede ajuda para localizar procurado
A Polícia Civil reforça que a colaboração da população é fundamental para localizar o suspeito.
Por isso, qualquer informação sobre o paradeiro de Wildson Souza de Araújo pode ser repassada pelos seguintes canais:
- (92) 99393-7363 – DEP de Manacapuru
- 197 – Polícia Civil do Amazonas
- (92) 3667-7575 – PC-AM
- 181 – SSP-AM
Além disso, a polícia garante sigilo absoluto sobre a identidade do denunciante.
Denúncias anônimas podem ajudar na prisão
Segundo a PC-AM, o compartilhamento da imagem do suspeito também contribui para ampliar o alcance das buscas e facilitar sua localização.
Enquanto isso, as equipes seguem com diligências para capturá-lo e cumprir o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.
Leia mais:
Homem que matou mãe por causa de herança é preso após anos foragido