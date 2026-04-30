Foragido

Homem é procurado por descumprimento de medida protetiva e outros crimes contra a companheira; denúncias podem ser feitas de forma anônima

Publicado em 30 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulgou a imagem de um homem procurado por diversos crimes no contexto de violência doméstica contra a companheira em Manacapuru, no interior do Amazonas. O suspeito foi identificado como Wildson Souza de Araújo, de 32 anos, conhecido como “Japonês”.

Além disso, a corporação informou que ele responde por descumprimento de medida protetiva e outros delitos relacionados à violência doméstica.

Suspeito fugiu para Manaus após pedido de prisão

De acordo com a delegada Joyce Coelho, a Justiça decretou a prisão preventiva do investigado após representação da polícia.

No entanto, segundo a autoridade policial, o suspeito fugiu para Manaus após tomar conhecimento da decisão judicial.

Dessa forma, ele passou à condição de foragido.

Polícia pede ajuda para localizar procurado

A Polícia Civil reforça que a colaboração da população é fundamental para localizar o suspeito.

Por isso, qualquer informação sobre o paradeiro de Wildson Souza de Araújo pode ser repassada pelos seguintes canais:

(92) 99393-7363 – DEP de Manacapuru

– DEP de Manacapuru 197 – Polícia Civil do Amazonas

– Polícia Civil do Amazonas (92) 3667-7575 – PC-AM

– PC-AM 181 – SSP-AM

Além disso, a polícia garante sigilo absoluto sobre a identidade do denunciante.

Denúncias anônimas podem ajudar na prisão

Segundo a PC-AM, o compartilhamento da imagem do suspeito também contribui para ampliar o alcance das buscas e facilitar sua localização.

Enquanto isso, as equipes seguem com diligências para capturá-lo e cumprir o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

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