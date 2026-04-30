O Governo do Amazonas anunciou que o Cetam abre vagas em cursos gratuitos presenciais de qualificação profissional em Manaus. Nesta segunda oferta de 2026 para a capital, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas disponibiliza 8.009 vagas distribuídas em 112 cursos.
Além disso, as oportunidades contemplam diversas unidades da instituição em bairros da capital amazonense.
Edital completo e lista de cursos já estão disponíveis
Os interessados já podem consultar o edital completo com detalhes sobre cursos, unidades e horários no portal oficial do Cetam.
Edital e lista de cursos:
www.cetam.am.gov.br/tudo-sobre-inscricoes/
Inscrições para cursos do Cetam serão feitas online
As inscrições ocorrerão exclusivamente pela internet.
O processo começa às 7h do dia 5 de maio e segue até as 23h59 de 6 de maio, pelo portal:
Site de inscrição:
inscricao.cetam.am.gov.br
Cursos são gratuitos e com vagas limitadas
Segundo o edital, todos os cursos são totalmente gratuitos.
Isso inclui:
- inscrição
- matrícula
- certificação
No entanto, cada candidato poderá se inscrever em apenas um curso.
Além disso, o sistema preencherá as vagas por ordem de inscrição online.
Candidatos devem observar requisitos do edital
Antes de se inscrever, o candidato deve verificar atentamente os critérios exigidos para cada formação.
Entre eles estão:
- idade mínima
- escolaridade exigida
- requisitos específicos por curso
Essas informações constam no Anexo II do edital oficial.
Oferta busca ampliar qualificação profissional em Manaus
De acordo com o Governo do Amazonas, a iniciativa tem como objetivo fortalecer a formação profissional e ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho.
Dessa forma, os cursos atendem diferentes áreas e níveis de formação, contribuindo para o desenvolvimento humano e profissional dos participantes.
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