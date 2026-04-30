Cetam

Inscrições para cursos de qualificação profissional começam em 5 de maio pela internet

Publicado em 30 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

O Governo do Amazonas anunciou que o Cetam abre vagas em cursos gratuitos presenciais de qualificação profissional em Manaus. Nesta segunda oferta de 2026 para a capital, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas disponibiliza 8.009 vagas distribuídas em 112 cursos.

Além disso, as oportunidades contemplam diversas unidades da instituição em bairros da capital amazonense.

Edital completo e lista de cursos já estão disponíveis

Os interessados já podem consultar o edital completo com detalhes sobre cursos, unidades e horários no portal oficial do Cetam.

Edital e lista de cursos:

www.cetam.am.gov.br/tudo-sobre-inscricoes/

Inscrições para cursos do Cetam serão feitas online

As inscrições ocorrerão exclusivamente pela internet.

O processo começa às 7h do dia 5 de maio e segue até as 23h59 de 6 de maio, pelo portal:

Site de inscrição:

inscricao.cetam.am.gov.br

Cursos são gratuitos e com vagas limitadas

Segundo o edital, todos os cursos são totalmente gratuitos.

Isso inclui:

inscrição

matrícula

certificação

No entanto, cada candidato poderá se inscrever em apenas um curso.

Além disso, o sistema preencherá as vagas por ordem de inscrição online.

Candidatos devem observar requisitos do edital

Antes de se inscrever, o candidato deve verificar atentamente os critérios exigidos para cada formação.

Entre eles estão:

idade mínima

escolaridade exigida

requisitos específicos por curso

Essas informações constam no Anexo II do edital oficial.

Oferta busca ampliar qualificação profissional em Manaus

De acordo com o Governo do Amazonas, a iniciativa tem como objetivo fortalecer a formação profissional e ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho.

Dessa forma, os cursos atendem diferentes áreas e níveis de formação, contribuindo para o desenvolvimento humano e profissional dos participantes.

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