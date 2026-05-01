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Projeto cria protocolos obrigatórios em hospitais e prevê acolhimento às famílias para evitar falhas no atendimento infantil

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) apresentou, nesta quinta-feira (30), o Projeto de Lei nº 2107/2026, batizado de Lei Benício. A proposta prevê mudanças nas regras de segurança para pacientes pediátricos no Brasil.

O texto cria protocolos obrigatórios e mecanismos de acolhimento para familiares. Dessa forma, busca evitar que falhas sistêmicas em hospitais resultem em tragédias que poderiam ser evitadas.

Além disso, o projeto surgiu como resposta ao caso que comoveu o país em novembro de 2025: a morte de Benício Xavier de Freitas, de apenas 6 anos, em uma unidade de saúde de Manaus.

O menino morreu após receber adrenalina de forma inadequada por via endovenosa durante um atendimento de emergência. Segundo a justificativa da proposta, o caso expôs fragilidades nas normas atuais. Isso porque muitas diretrizes ainda se baseiam em recomendações genéricas, sem exigências legais que permitam fiscalização efetiva.

Além do erro médico, a família de Benício enfrentou desamparo institucional. Após a morte da criança, os familiares precisaram conduzir sozinhos os trâmites do óbito. Além disso, não receberam suporte psicológico da unidade de saúde.

Protocolos obrigatórios em hospitais

Se o projeto for aprovado e convertido em lei, os hospitais terão de adotar protocolos assistenciais específicos para a pediatria. Com isso, o objetivo é reduzir falhas e aumentar a segurança no atendimento infantil.

Entre as medidas previstas estão:

critérios rigorosos para prescrição, dispensação, preparo e administração de medicamentos;

padronização de procedimentos para garantir a correta identificação da criança em todas as etapas do atendimento;

definição de rotinas assistenciais para organizar o fluxo de cuidado e reduzir riscos;

mecanismos para prevenção, registro e análise de eventos adversos, assegurando rastreabilidade das falhas.

Além disso, o texto determina que o atendimento seja realizado, preferencialmente, por médicos especialistas em pediatria. Da mesma forma, as equipes deverão receber treinamento específico em urgências e segurança medicamentosa.

Acolhimento às famílias

Na parte humanizada do atendimento, a proposta também amplia direitos para os familiares. Assim, os pais terão acesso facilitado ao prontuário médico.

Além disso, o projeto prevê acolhimento psicossocial profissional em casos de óbito ou de eventos graves. A medida busca oferecer suporte imediato às famílias em momentos críticos.

Para o senador Eduardo Braga, a segurança infantil em ambientes de alta pressão precisa ser prioridade.

“Os critérios técnicos atuais nem sempre são suficientemente claros, exigíveis e fiscalizáveis para impedir falhas graves em contextos de alta pressão e alta complexidade. Em urgência e emergência, em que decisões precisam ser rápidas, a segurança depende menos de boa intenção e mais de sistemas robustos, treinamento específico e protocolos obrigatórios, com rastreabilidade e fiscalização”, afirmou o parlamentar.

Data de conscientização

O projeto também institui o dia 23 de novembro como o Dia de Conscientização sobre Segurança no Atendimento Pediátrico. A data busca ampliar o debate sobre prevenção de falhas no atendimento infantil.

Atualmente, a matéria aguarda despacho para tramitação nas comissões temáticas do Senado Federal.

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