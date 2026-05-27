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Senador e presidente também apresentaram novo porto da Manaus Moderna

O senador Eduardo Braga e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinaram, nesta quarta-feira (27), ordens de serviço e contratos para avanço das obras da BR-319, durante agenda realizada no Estaleiro Juruá, em Manaus.

O evento reuniu ministros, parlamentares, trabalhadores da indústria naval e lideranças políticas do Amazonas, consolidando uma das agendas mais importantes de infraestrutura para o estado nos últimos anos.

Entre os atos assinados estão ordens de serviço para construção de três pontes de concreto na BR-319, contratos para recuperação de trechos da rodovia e medidas socioambientais voltadas à preservação ambiental no entorno da estrada.

Também foi apresentado o projeto do novo Porto da Manaus Moderna, que já possui previsão de cerca de R$ 916 milhões em investimentos do Governo Federal.

A agenda contou com a presença da ministra da Casa Civil, Miriam Belchior; do ministro dos Transportes, George Santoro; do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira; do ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca; e do ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco.

Braga destaca início das obras no trecho do meio

Durante discurso, Eduardo Braga afirmou que a assinatura das ordens de serviço representa um momento histórico para o Amazonas.

“Hoje o senhor [presidente Lula] estará assinando a ordem de serviço para o início da pavimentação do primeiro trecho do meio da BR-319. Ontem o senhor viu como o amazonense sofre na poeira, na lama e no atoleiro. Agora começa a transformação desse sonho em realidade”, declarou o senador.

Braga destacou ainda que a rodovia será referência mundial em responsabilidade ambiental.

“Vamos fazer da BR-319 o maior exemplo de estrada administrada com responsabilidade ambiental, social e econômica, mostrando para o mundo como é possível respeitar a natureza e ao mesmo tempo tratar com dignidade os verdadeiros guardiões da floresta: os nossos caboclos, ribeirinhos e povos indígenas”, afirmou.

Lula promete estrada modelo em preservação ambiental

Durante o evento, Lula voltou a defender a recuperação da BR-319 e afirmou que a rodovia será executada com os maiores cuidados ambientais já aplicados em uma obra do tipo.

“Ambientalmente vai ser a estrada mais moderna do mundo”, afirmou o presidente.

Segundo o Governo Federal, o projeto prevê monitoramento ambiental permanente, combate ao desmatamento, regularização fundiária, fortalecimento da bioeconomia e proteção de áreas indígenas e comunidades tradicionais.

O ministro dos Transportes, George Santoro, afirmou que toda a BR-319 deverá estar com contratos e obras em andamento até o fim de junho.

“Estamos colocando cerca de R$ 1,5 bilhão na recuperação da rodovia”, declarou.

Novo Porto da Manaus Moderna

Durante a agenda, o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, confirmou os investimentos para construção do novo Porto da Manaus Moderna.

Segundo ele, o terminal será o maior porto hidroviário de passageiros do mundo.

“Serão cerca de R$ 900 milhões investidos para garantir conforto, segurança e dignidade ao povo amazonense”, afirmou o ministro.

Além das ações para infraestrutura, o Governo Federal anunciou R$ 3,28 bilhões em investimentos para o setor de energia no Amazonas, incluindo R$ 785,9 milhões para o programa Luz Para Todos, voltado ao atendimento de comunidades rurais e remotas.

(*) Com informações da assessoria

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