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Advogado de Ademir da Silva Castro contesta versão da denúncia e afirma que cliente vai colaborar com a investigação

A defesa do taxista Ademir da Silva Castro, suspeito de agredir com dois socos a adolescente Pietra Yasmin, de 12 anos, se pronunciou na manhã desta quinta-feira (30) sobre o caso ocorrido na última segunda-feira (27), na Rua Araras, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

Segundo o advogado Alcleciney Ferreira, a suposta agressão aconteceu após uma discussão verbal entre o taxista e a adolescente. De acordo com a defesa, a vítima teria ofendido um cliente do motorista ao chamá-lo de “corno”, situação que, segundo o defensor, “quase caracterizou uma injúria”.

“A gente não teve o acesso ao inquérito policial, porque a delegada está em operação. Não sabemos se houve o exame de corpo e delito para comprovar se houve a suposta agressão. O que sabemos, que está circulando vídeos da suposta agressão que não foram periciados. Isso fragiliza o processo e faz com que ocorra um lixamento virtual. A detesa de Ademir sabe, que a criança estava no meio da rua e o meu cliente quase atropelou a menina, nesse momento houve uma troca de ofensas verbais e a menina chamou meu cliente de corno, quase caracterizando como uma injúria, mas não tem a comprovação que ele encostou na vítima”, declarou o advogado de defesa Alcleciney Ferreira.

Defesa justifica ausência no 6º DIP

Além disso, o advogado também explicou a ausência do taxista no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde a investigação foi instaurada.

Segundo a defesa, Ademir pretende colaborar com o andamento do caso. No entanto, ainda não foi possível acessar o conteúdo do inquérito, já que a delegada responsável e a equipe estavam em operação policial.

“Ele vai cooperar com as investigações, por isso a defesa dele está aqui. A delegada e sua equipe estão em operação por isso não tivemos acesso a qualquer investigação. O nosso cliente faz uso de medicamentos de pressão alta. Ele está recebendo muitas ameaças com a repercussão do caso, mesmo sem análises técnicas e laudo pericial do vídeo, e por isso está com o psicológico abalado”, disse Alcleciney.

Relembre o caso

A adolescente Pyetra Yasmim Batista Brandão, de 12 anos, foi agredida com um soco no rosto por um taxista após uma discussão na manhã de segunda-feira (27), na Rua Araras, Núcleo 2, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

Segundo informações preliminares, a estudante havia saído da escola por volta das 11h15 e seguia para casa acompanhada de uma amiga. Durante o trajeto, as duas caminhavam por uma rua com pouco movimento quando um carro branco se aproximou.

De acordo com testemunhas, o motorista freou bruscamente muito próximo das adolescentes e iniciou uma discussão com a vítima, usando palavras ofensivas. Em seguida, imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo para próximo às meninas e depois segue em frente.

No entanto, pouco depois, o carro retornou de marcha à ré. Ao perceber a manobra, a amiga alertou para que a adolescente corresse. Ainda assim, a vítima permaneceu no local, acreditando que não corria perigo.

Foi nesse momento que o motorista desceu do veículo e partiu para a agressão física, atingindo a jovem com um soco no rosto.

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