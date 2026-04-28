Violência

Crime foi registrado por câmeras de segurança

Uma adolescente de 12 anos foi agredida com um soco no rosto por um taxista após uma discussão na manhã de segunda-feira (27/04), na Rua Araras, Núcleo 2, bairro Cidade Nova, na zona Norte de Manaus. A vítima, identificada como Pyetra Yasmim Batista Brandão, voltava da escola no momento do ataque, que foi registrado por câmeras de segurança da área.

De acordo com informações preliminares, a estudante havia saído da escola por volta das 11h15 e seguia para casa acompanhada de uma amiga. Durante o caminho, as duas caminhavam por uma rua com pouco movimento quando um carro branco se aproximou.

Segundo o relato de testemunhas, o motorista freou bruscamente muito próximo das adolescentes e iniciou uma discussão com a vítima, usando palavras ofensivas. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o veículo para próximo às meninas e, em seguida, segue em frente.

Ao perceber que o carro voltava em marcha à ré, a amiga alertou para que a adolescente corresse, mas a vítima acreditou que não corria risco e permaneceu no local. Foi nesse momento que o homem desceu do veículo e partiu para a agressão física, atingindo a jovem com um soco no rosto.

A equipe do Portal Em Tempo solicitou informações sobre o caso para a Polícia Civil, mas até o momento não houve resposta.

Veja vídeo:

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