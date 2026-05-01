drogas sintéticas

Polícia suspeita que imóvel funcionava como centro de distribuição de drogas sintéticas e abastecia festas rave

A influenciadora digital Gabriela Gadelha e o namorado acabaram presos na noite desta quinta-feira (30), suspeitos de distribuir drogas sintéticas em Manaus. A operação aconteceu no Conjunto Kíssia, no bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste da capital.

Além do casal, a polícia prendeu uma terceira pessoa no mesmo imóvel. Segundo os investigadores, o trio usava o local como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes.

Denúncias levaram Rocam até o imóvel

De acordo com o capitão Faustino, da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), moradores da área denunciaram movimentações suspeitas. Por isso, a equipe seguiu até a vila de quitinetes para averiguar a situação.

No local, os policiais sentiram um forte odor característico de drogas. Com isso, a suspeita da prática criminosa ganhou força.

Em seguida, a equipe entrou no apartamento e encontrou Gabriela, que soma mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, o namorado, identificado apenas como Perrone, e um terceiro suspeito, que a polícia ainda não identificou publicamente.

Polícia investiga ligação com festas rave

Segundo o capitão Faustino, Perrone aproveitava o alcance das redes sociais da influenciadora para divulgar festas do tipo rave.

Além disso, a investigação aponta que esses eventos serviam como principal ponto de venda e circulação das drogas sintéticas.

Durante a ação, os agentes identificaram que o apartamento funcionava como uma espécie de laboratório. No local, o grupo armazenava e distribuía os entorpecentes.

Ketamina chama atenção da polícia

Entre as drogas encontradas, a polícia destacou a ketamina, também conhecida como cetamina.

Nos últimos meses, a substância ganhou repercussão nacional após surgir nas investigações sobre a morte de Djidja Cardoso, ex-sinhazinha do Boi Garantido.

Agora, os investigadores buscam identificar a origem da droga. Além disso, a polícia tenta mapear a possível rede de distribuição ligada ao grupo.

Suspeitos seguem no 19º DIP

Após a operação, a equipe levou os três suspeitos para o 19º Distrito Integrado de Polícia.

Neste momento, eles seguem à disposição da Justiça. Enquanto isso, a polícia amplia as investigações para entender o alcance do esquema criminoso.

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