Críticas

Diretor defende exposição no “Casa do Patrão” após cena íntima viralizar nas redes.

O diretor do reality show Casa do Patrão, da Record TV, Boninho, de 64 anos, respondeu às críticas sobre a privacidade dos participantes durante situações íntimas dentro do programa.

A polêmica começou na noite de sexta-feira (1º), com a estreia da dinâmica do “VAR” no reality. A ferramenta exibiu aos confinados um momento em que o participante Vini aparece urinando fora do vaso sanitário. As imagens mostraram que ele sujou o banheiro logo no primeiro dia da competição, o que gerou desconforto entre os colegas.

Apesar de parte do elenco ter reagido com humor, Vini demonstrou constrangimento com a exposição. O episódio rapidamente repercutiu nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter).

Diante das críticas, Boninho se manifestou e defendeu o formato do programa. Segundo ele, a proposta do reality é justamente mostrar tudo o que acontece dentro da casa. “Isso é a brincadeira. Mas como o Titi falava, se não quer brincar… não desce pro play”, escreveu.

nunca pensei que veria na TV um VAR mostrando que o participante mijou fora do vaso pic.twitter.com/3pty82fuQK — luscas (@luscas) May 2, 2026

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