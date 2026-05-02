Beruri

O agressor e seu irmão gêmeo, ambos usuários de drogas, aterrorizavam populares em Beruri.

Beruri (AM) – Um homem de 31 anos foi preso por lesão corporal e ameaça após um ataque violento contra um morador de 30 anos no município de Beruri. A prisão preventiva foi cumprida pela 80ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) na última quinta-feira (30), com o suporte da Guarda Civil Municipal (GCM).

Ataque com pedaços de madeira

O crime ocorreu na madrugada do dia 19 de abril, no bairro Centro. Segundo o delegado Jailton Santos, o suspeito e seu irmão gêmeo estavam na rua Olavo Bilac intimidando pessoas desconhecidas.

Armados com pedaços de madeira do tipo “pernamanca”, os irmãos desferiram golpes contra a vítima, atingindo-a gravemente na região da cabeça. O homem ferido precisou ser socorrido às pressas e encaminhado ao Hospital Municipal de Beruri.

Ameaça de morte coletiva

Os agressores, descritos pela polícia como usuários de entorpecentes que costumam aterrorizar a vizinhança, fugiram logo após o ataque. Um dos gêmeos já havia sido capturado anteriormente pela Polícia Militar, mas o irmão que permanecia foragido continuou a fazer ameaças audaciosas.

“Este envolvido chegou a ameaçar testemunhas e familiares da vítima, afirmando que, se prendessem o irmão dele, ele mataria todo mundo que estivesse presente ali”, relatou o delegado Jailton Santos.

Captura e procedimentos

Após o trabalho de investigação, a polícia localizou o segundo agressor no bairro Ribeirinho. Com o mandado de prisão em mãos, as autoridades efetuaram a detenção e o conduziram à unidade policial.

O homem agora responderá pelos crimes de ameaça e lesão corporal, permanecendo encarcerado e à disposição do Poder Judiciário.

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