Saúde

Unidade da SES-AM é referência na Região Norte no atendimento a queimados.

O Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, unidade da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), recebeu, nesta semana, dois pacientes com queimaduras graves — um oriundo do Acre e outro de Rondônia — para tratamento no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ).

A unidade, que integra o Complexo Hospitalar Sul juntamente com o Instituto da Mulher Dona Lindu (IMDL), é referência regional no atendimento a grandes queimados e dispõe de estrutura especializada para casos de alta complexidade.

Um dos pacientes, de 38 anos, deu entrada na noite desta sexta-feira (01/05), transferido do Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul (AC), onde estava internado desde o dia 26 de abril. Ele sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus em aproximadamente 65% da superfície corporal, após uma explosão em ambiente domiciliar. O paciente encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave, sob os cuidados da equipe multiprofissional do CTQ.

O outro paciente, de 21 anos, é natural de Ariquemes (RO). Ele foi transferido ao HPS 28 de Agosto no último dia 28/04 apresentando histórico de queimaduras provocadas por álcool em ambiente domiciliar, com acometimento de cerca de 80% da superfície corporal. O acidente ocorreu em junho de 2025.

Na unidade de origem, foram realizadas tentativas de enxertia sem sucesso, o que motivou a solicitação de transferência para o centro especializado com experiência no tratamento de feridas infecciosas decorrentes de queimaduras.

A secretária de Estado de Saúde do Amazonas, Nayara Maksoud, destacou que a estrutura da rede estadual e o alto nível de especialização permitem o atendimento de casos graves, não apenas do Amazonas, mas também de outros estados da Região Norte.

“O Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto é habilitado pelo Ministério da Saúde como Centro de Referência em Assistência a Queimados de Alta Complexidade, oferecendo suporte especializado contínuo, com equipe multiprofissional e estrutura adequada para o manejo de casos graves”, afirmou.

Segundo a secretária, o atendimento realizado comprova a importância da articulação entre os estados e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo que pacientes em estado crítico tenham acesso oportuno a serviços de alta complexidade, mesmo fora de seu estado de origem.

As transferências foram realizadas por meio do programa Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

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