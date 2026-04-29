Amazonas

Comerciantes tentaram conter o fogo antes da chegada dos bombeiros

Um incêndio atingiu a loja DC Reciclagem e espalhou uma fumaça preta, na manhã desta quarta-feira (29/04), na avenida Brasil, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. A empresa é especializada em coleta e reciclagem de PETs, plásticos, ferro, cobre, metal, alumínio e outros materiais.

Veja o vídeo;

Loja pega fogo na Avenida Brasil em Manaus pic.twitter.com/p9SCymcBba — Portal Em Tempo (@portalemtempo) April 29, 2026

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a fumaça densa se espalhando rapidamente. Diante do risco do fogo atingir outras lojas, comerciantes vizinhos se mobilizaram e tentaram conter as chamas, enquanto aguardavam a chegada do Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM).

Até o momento, não há informações sobre o que causou o incêndio nem registro de feridos.

Veja vídeo:

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