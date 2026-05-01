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Ídolo do Galo deixa o clube após mais de 300 jogos, títulos e 140 gols; despedida será na Arena MRV

O Clube Atlético Mineiro anunciou, na tarde desta sexta-feira (1º), a rescisão de contrato com o atacante Hulk. Aos 39 anos, o jogador encerra sua passagem pelo clube mineiro e tem acordo encaminhado para reforçar o Fluminense Football Club.

Além do desligamento, clube e atleta definiram uma despedida oficial para o próximo dia 10 de maio, na Arena MRV, antes da partida contra o Botafogo de Futebol e Regatas, pelo Campeonato Brasileiro.

Ao longo da próxima semana, o Atlético-MG divulgará novos detalhes sobre o evento.

Atlético prepara despedida para Hulk na Arena MRV

Em nota oficial, o clube agradeceu ao atacante pela trajetória construída desde 2021 e destacou o impacto do jogador na história recente da equipe.

“O Atlético agradece ao ídolo pela incrível trajetória no Galo, período que ficará eternamente marcado na memória e no coração da Massa”, disse o Atlético pelas redes sociais.

Além da festa de despedida, clube e atleta também acertaram a realização de um jogo festivo na Arena MRV após o encerramento definitivo da carreira.

Hulk deixa legado de títulos e números expressivos

Contratado em 2021, Hulk rapidamente se consolidou como um dos principais nomes do elenco e criou forte identificação com a torcida atleticana.

Dentro de campo, o atacante foi decisivo nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil de 2021. Além disso, ajudou o clube a conquistar a Supercopa do Brasil de 2022 e os cinco títulos consecutivos do Campeonato Mineiro entre 2021 e 2025.

Ao longo da passagem pelo Galo, Hulk marcou 140 gols em 311 partidas e distribuiu 56 assistências, somando 196 participações diretas em gols.

“Levo comigo muito mais do que títulos, levo uma conexão que mudou a minha vida. O Galo e a Massa Atleticana me fizeram sentir em casa desde o primeiro dia e serei eternamente grato a esse clube que aprendi a amar. Espero todos vocês na Arena para a gente se despedir juntos, do jeito que essa história tão linda merece: com emoção, gratidão e uma grande festa”, disse Hulk.

Atacante destaca ligação com o clube e a torcida

Além dos números, Hulk também se consolidou como uma liderança importante no elenco, tanto dentro quanto fora de campo.

Ao se despedir, o atacante reforçou o vínculo com a torcida e afirmou que manterá laços com Belo Horizonte.

“Minha relação com o Galo é muito intensa e jamais perderei a conexão com essa torcida maravilhosa. Tanto que meus filhos permanecerão aqui em Belo Horizonte e fiz questão de manter o meu camarote”, completou.

Hulk deve reforçar o Fluminense

Internamente, o Fluminense trata a contratação de Hulk como estratégica para a sequência da temporada.

O clube avalia que o atacante chega não apenas pela qualidade técnica, mas também pela experiência e liderança no elenco.

Além disso, a diretoria entende que Hulk pode preencher uma lacuna importante no vestiário, principalmente após saídas de nomes experientes como Thiago Silva, Marcelo e Felipe Melo.

Com isso, o Fluminense aposta no atacante para fortalecer o grupo e ampliar o espírito competitivo da equipe.

Títulos de Hulk pelo Atlético-MG

Campeonato Mineiro (2021, 2022, 2023, 2024 e 2025)

Campeonato Brasileiro (2021)

Copa do Brasil (2021)

Supercopa do Brasil (2022)

(*) Com informações do Lance

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