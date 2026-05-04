Jiu-jitsu

Jovem de 15 anos brilha em Orlando e se destaca no jiu-jitsu mundial

O jovem atleta João Prestes, de 15 anos, conquistou o cinturão da North American Grappling Association (Naga) 2026, realizada no último sábado (2), em Orlando.

Natural do bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus, o atleta teve desempenho dominante e garantiu ouro duplo nas categorias GI e No-GI.

Destaque internacional no jiu-jitsu

João Prestes vive uma fase de ascensão na carreira. Ele treina com o professor Diego Asenjo e representa a Asenjo Brazilian Jiu-jitsu.

Com a conquista, ele foi o único brasileiro a garantir cinturão no evento neste fim de semana.

O que é o Naga

A North American Grappling Association (Naga) é uma das maiores entidades de grappling do mundo. Fundada em 1995, promove competições em diversos países.

Os torneios reúnem atletas de todas as idades e níveis, com disputas nas categorias com kimono (GI) e sem kimono (No-GI).

Os campeões recebem medalhas, e os destaques das divisões principais conquistam cinturões — como foi o caso do amazonense.

Próximo desafio já definido

Após o título, João Prestes já se prepara para um novo desafio internacional. Ele disputará o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu no dia 28 de maio, na Califórnia, também nos Estados Unidos.

A expectativa é de mais um grande resultado para o atleta, que desponta como uma das promessas do jiu-jitsu mundial.

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