Amazonas

Suspeito fugiu após perceber que estava sendo filmado

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma mulher acusa um homem, ainda não identificado, de mostrar o pênis para ela dentro do supermercado Hiper DB Distrito no bairro Japiim, na zona Sul de Manaus.

Nas imagens, o suspeito aparece caminhando em direção à mulher com as mãos nas partes íntimas. Ao perceber que estava sendo gravado, ele foge pela escada rolante do estabelecimento. Indignada, a vítima reage e grita: “Te manca, seu nojento, vou chamar a polícia”.

A equipe do Portal Em Tempo solicitou posicionamento do supermercado sobre o caso, mas até a publicação desta matéria não houve resposta.

Veja vídeo:

Homem mostra partes íntimas para mulher dentro de supermercado de Manaus pic.twitter.com/jfZPfPLe85 — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 5, 2026

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