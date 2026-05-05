Política

Além de Thiago, outras 5 pessoas haviam sido presas.

O deputado estadual Thiago Rangel (Avante) foi preso nesta terça-feira (05/05), durante a quarta fase da operação Unha e Carne, no Rio de Janeiro. A ação tem o objetivo de desarticular uma suposta organização criminosa voltada para a prática de fraudes em procedimentos de compra de materiais e de aquisição de serviços, como obras para reformas, no âmbito da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro.

Policiais federais cumprem 7 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão na capital carioca e nas cidades fluminenses de Campos dos Goytacazes, de Miracema e de Bom Jesus do Itabapoana. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal. Além de Thiago, outras 5 pessoas haviam sido presas.

De acordo com a PF, as investigações revelaram um possível esquema de direcionamento das contratações realizadas por escolas estaduais para empresas previamente selecionadas e vinculadas à organização criminosa investigada.

Além do crime de organização criminosa, os investigados poderão responder por peculato, por fraude à licitação e por lavagem de dinheiro, sem prejuízo de eventuais outros delitos que possam surgir no decorrer da investigação.

A ação integra a Força-Tarefa Missão Redentor II, instituída em cumprimento ao Acórdão da ADPF 635, que visa assegurar a atuação uniforme e coordenada da Polícia Federal na produção de inteligência e na repressão aos principais grupos criminosos no estado do Rio de Janeiro, com foco primário na asfixia financeira e na ruptura de suas conexões com agentes públicos.

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