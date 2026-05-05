Serviço

Serviço gratuito ajuda na criação, atualização e recuperação de acesso

Os postos de Pronto de Atendimento ao Cidadão (PACs) passaram a oferecer atendimento para serviços da conta gov.br em Manaus. Com a novidade, os cidadãos já podem buscar ajuda presencial para criar, atualizar ou recuperar o acesso à conta, que reúne diversos serviços digitais do Governo Federal.

Além do suporte técnico, os profissionais também orientam sobre segurança digital, com foco em proteger dados pessoais e evitar acessos indevidos. A conta gov.br, por exemplo, é usada para acessar serviços como Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte e outros documentos importantes.

O atendimento é gratuito e pode ser feito em qualquer unidade do PAC. Para isso, o cidadão deve ir até o local mais próximo com um documento de identificação e informar o serviço desejado.

Unidades disponíveis

Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em unidades distribuídas por todas as zonas da cidade, como Uai Shopping São José, Shopping Sumaúma, Shopping Cidade Leste, Shopping Via Norte, PAC Compensa, PAC Alvorada, PAC Parque 10, PAC Studio 5 e o PAC Móvel Açaí, no bairro Zumbi 2.

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